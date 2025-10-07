聯合報黑白集／重啟想想，先想想自己

蔡英文的「想想論壇」出了2.0版。圖為2017年6月，蔡英文（中）與專欄作家丁允恭（右）、張之豪（左）出席想想論壇選輯新書發表會。 圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文的「想想論壇」出了2.0版。蔡英文說，重啟想想論壇是為了民主，希望政治性和政策性議題的討論，能達到均衡。但蔡英文似乎忘記，台灣就是在她執政下走向極端與對立化。

想想論壇創設於蔡英文第一次挑戰總統失敗，辭去民進黨主席後不久，是她在政壇發聲、維持政治能量工具。民進黨執政後，該論壇作風丕變，批判性不再。若不是推2.0版，恐怕沒人知道，1.0版已於二年前消失。

蔡英文說，日復一日政治攻防，將使公共政策失焦，理性討論邊緣化；這自是對賴政府上任以來，朝野衝突導致政策停擺、政府空轉的警惕。然蔡政府時期，並非沒有政治攻防，更非公共政策理性多元，而是民進黨完全執政，為所欲為，輾壓不同聲音。行政濫權、朝野惡鬥，都由此而起。

重啟想想，亦有敦促延續蔡政府政策之意；然賴政府問題，本多來自延續蔡政府政策。如「非核家園」下千瘡百孔的綠能政策；又如諸多被詬病的「國產化」政策，已淪為金權遊戲。想想論壇2.0起手式的年改，更是「只針對公教」的半吊子。這種例子，數不勝數。

蔡英文當年以挑戰執政者身分，成立想想論壇；如今論壇復活，更適合的角色不是故作中立、指點江山，而是自我檢討，先「想想」自己執政缺失。否則，只是不甘寂寞罷了。