聯合報黑白集／當台股無薪假同創新高

在日本被視為黨內政治孤鳥的高市早苗，在三次競逐後，終於在「造王者」麻生太郎的臨門一腳下，如願當選自民黨總裁，並有望成為日本憲政史上的第一位女首相。高市一直以「安倍女弟子」自居，也堅定守護安倍晉三的政治路線，再加上高市濃烈的民族主義色彩，高市上台後的日本，是否會將日本的政治鐘擺，從菅義偉、岸田文雄及石破茂時期所建構的新中間路線，重新擺回到安倍時期的新保守路線，廣受關注。

2025-10-06 01:17