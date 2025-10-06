聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／當台股無薪假同創新高
中秋連假前夕熱錢湧入，台股大漲近四百點，收在二六七六一點，再創歷史新高，賴總統樂得大喊台股一片大好。然而同時間，全台減班休息人數卻持續增加，根據勞動部最新統計，今年九月底減班休息人數八五○五人，較上期增加一千多人，創下今年新高。這一冷一熱間，也讓人不禁疑惑，到底哪一個才是真正的台灣經濟體溫？
台灣因受惠於高科技產業及ＡＩ需求拉動，加上有台積電這座「護國神山」，因此帶旺股市，屢創新高，但這種「榮景」並非雨露均霑，且多集中在高科技產業。這種經濟發展高度傾斜的狀況，可從庶民消費的萎縮、國旅過夜旅遊僅占百分之廿五的現象，窺見股市光明面外更大的陰影。
另一方面，受美國對等關稅衝擊，放無薪假的企業家數與人數持續攀升，其中又以從業人口眾多的傳統產業為主，尤其台灣的關稅稅率迄今仍未拍板，期間各種訊息紛陳，企業最憂心的就是不確定因素，讓經營更加艱難。
這兩個溫差極大的經濟現況同時存在，但賴總統眼中只看到股市的滿面紅光，自豪台灣經濟成長勝過美日歐陸，似乎沒看見更多因關稅因素而落入困境的人民。更何況，現在台灣還打算以「類科學園區」的方式赴美投資，到時不只台積電，若連高科技的產業鏈都一併遷走，台灣還剩什麼？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言