聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／當台股無薪假同創新高

聯合報／ 黑白集

台股指數屢創新高，但勞動部公布的無薪假人數也持續創高，形成一個台灣兩種世界。 記者邱德祥／攝影
台股指數屢創新高，但勞動部公布的無薪假人數也持續創高，形成一個台灣兩種世界。 記者邱德祥／攝影

中秋連假前夕熱錢湧入，台股大漲近四百點，收在二六七六一點，再創歷史新高，賴總統樂得大喊台股一片大好。然而同時間，全台減班休息人數卻持續增加，根據勞動部最新統計，今年九月底減班休息人數八五○五人，較上期增加一千多人，創下今年新高。這一冷一熱間，也讓人不禁疑惑，到底哪一個才是真正的台灣經濟體溫？

台灣因受惠於高科技產業及ＡＩ需求拉動，加上有台積電這座「護國神山」，因此帶旺股市，屢創新高，但這種「榮景」並非雨露均霑，且多集中在高科技產業。這種經濟發展高度傾斜的狀況，可從庶民消費的萎縮、國旅過夜旅遊僅占百分之廿五的現象，窺見股市光明面外更大的陰影。

另一方面，受美國對等關稅衝擊，放無薪假的企業家數與人數持續攀升，其中又以從業人口眾多的傳統產業為主，尤其台灣的關稅稅率迄今仍未拍板，期間各種訊息紛陳，企業最憂心的就是不確定因素，讓經營更加艱難。

這兩個溫差極大的經濟現況同時存在，但賴總統眼中只看到股市的滿面紅光，自豪台灣經濟成長勝過美日歐陸，似乎沒看見更多因關稅因素而落入困境的人民。更何況，現在台灣還打算以「類科學園區」的方式赴美投資，到時不只台積電，若連高科技的產業鏈都一併遷走，台灣還剩什麼？

社論 台股 台積電 勞動部 關稅 經濟發展 賴清德 減班 科學園區

延伸閱讀

非無薪假應該是「減班休息」！洪申翰挨網轟：改名詞就變好棒棒？

台美關稅衝擊！中市117家廠商放無薪假 盧秀燕：處理要快

關稅衝擊 無薪假台中最嚴重！首場企業座談會 勞動部長這麼說

台中無薪假全國第一！議員批失業補助比上班多「更辛酸」

相關新聞

聯合報黑白集／當台股無薪假同創新高

中秋連假前夕熱錢湧入，台股大漲近四百點，收在二六七六一點，再創歷史新高，賴總統樂得大喊台股一片大好。然而同時間，全台減班休息人數卻持續增加，根據勞動部最新統計，今年九月底減班休息人數八五○五人，較上期增加一千多人，創下今年新高。這一冷一熱間，也讓人不禁疑惑，到底哪一個才是真正的台灣經濟體溫？

聯合報社論／高市上台後日本新保守勢力的變與不變

在日本被視為黨內政治孤鳥的高市早苗，在三次競逐後，終於在「造王者」麻生太郎的臨門一腳下，如願當選自民黨總裁，並有望成為日本憲政史上的第一位女首相。高市一直以「安倍女弟子」自居，也堅定守護安倍晉三的政治路線，再加上高市濃烈的民族主義色彩，高市上台後的日本，是否會將日本的政治鐘擺，從菅義偉、岸田文雄及石破茂時期所建構的新中間路線，重新擺回到安倍時期的新保守路線，廣受關注。

經濟日報社論／別讓行政僵局、利益糾葛卡住輝達

在全球AI浪潮席捲之際，輝達願意在台灣設立海外總部，原是一件值得慶賀的好消息。這不僅代表產業鏈價值的認同，更是對台灣在科...

聯合報社論／輝達台灣總部卡關，商業及政治算計的角力

行政院副院長鄭麗君甫拋出「台灣模式」，要協助美國打造「類科學園區」，然而諷刺的是，國際ＡＩ龍頭輝達選定在台北士林科技園區...

聯合報黑白集／豬大腸「洗白」門

中秋「烤肉節」前夕，驚傳檢調在屏東查獲有廠商涉嫌以工業用雙氧水洗白病變豬大腸，且流入市場多時；全案曝光後，農業部卻稱大腸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。