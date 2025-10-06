經濟日報社論／關稅負面效應浮現 政府應謹慎因應

勞動部公布最新統計，國內放無薪假的廠商家數達到398家，共8,505人，比上期增加65家及1,171人，其中受美國對等關稅影響的家數達到310家及7,755人。記者潘俊宏／攝影

勞動部公布最新統計，國內放無薪假的廠商家數達到398家，共8,505人，比上期增加65家及1,171人，其中受美國對等關稅影響的家數達到310家及7,755人。8月美國對等關稅實施後，我們已經看到一些廠商受到影響，而後續其他國家和地區（例如中國大陸）的關稅逐漸實施之後，將會對台灣的出口造成進一步的衝擊。

在半導體和資通訊產品出口的強力拉動下，我國整體出口和經濟成長率目前看起來都還不錯，但是等到對等關稅的負面效應全面出現之後，台灣的經濟可能會出現雪崩式下滑的嚴重情況，因此我們建議政府相關部門應該及早拿出更有效的因應方案。

首先，無薪假的家數和人數在未來一年之內，可能還會持續增加，而現在已知受影響的產業中，以運輸零組件業和工具機業最為明顯；這些產業多數集中在台中市，無薪假家數和人數最多，必須特別留意。

其次，中經院公布最新的9月採購經理人指數（PMI）略為回升至48.3，但仍低於代表中性的50，表示廠商對於未來台灣經濟的信心明顯不足。就PMI的分項指數來看，以交通工具41.8，食品紡織41.3最低，表示這幾個傳統產業對於前景極度不看好，其經理人對於採購原物料或其他項目的意願才會偏低。

第三，中央大學公布的9月消費者信心指數雖然上升至64.69，比上個月略增加1.4，但其中的細項只有股票投資時機是大幅增加，其他幾個項目都呈現下滑的趨勢，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會及購買耐久財時機等。也就是說，其實現在國人的各種消費行為都呈現保守的現象，只有投資股票例外；而投資股票中，同樣是以台積電為首的半導體和資通訊產業為主要投資標的。另外，依主計總處公布的國民所得統計，今年上半年民間消費成長率只有0.42%，遠低於民間消費長期成長率約3%的水準；而主計總處預估今年下半年民間消費成長率更低，只有0.38%。

這些數據再再顯示，現在台灣內需市場呈現非常不景氣的情況。雖然到8月為止，我國的出口仍然維持在成長20%以上，但是超過七成都是集中在半導體和資通訊產品，傳統產業則呈現明顯衰退的現象。另外，在民間消費疲弱的情況下，服務業的情況也非常不樂觀。

半導體產業在護國神山台積電的帶動下，撐起台灣出口的半邊天，但是現在美國一再要求台積電更大規模的赴美投資，尤其是最近美國商務部長盧特尼克公開要求高端晶片的生產，美國與台灣要五五分。行政院副院長鄭麗君已說明會拒絕此一要求，但是國人都很擔心在美國的強力要求下，我國到底還有什麼籌碼與美國交換，最終會不會棄守立場，而接受美國的無理要求。

由於美國和中國大陸的對等關稅還沒有完成協商，因此預估對等關稅的全面影響今年底才會開始，到時候不但全球的經濟與貿易會受到衝擊，台灣更是首當其衝。最近亞銀預估明年台灣的經濟成長率只有2.3%，到時候傳統製造業和服務業受到的衝擊勢必會更為嚴重，不但產值會大幅萎縮，無薪假人數甚至失業率可能都會明顯攀升。

在面對即將來臨的關稅風暴，政府應該立即拿出更為具體而有效的措施來因應，比方說，現在行政院提出930億改善經濟韌性方案的金額是否要再增加。另外，立法院已經通過每人發放1萬元的法案，也應該儘早實施，因為這對於提振消費和擴大內需會有立即的效果。最後，為了避免美國對於台積電和我國高科技產業的無度需索，建議立法部門應該立即通過經濟安全相關法案，對於高科技產業的對外投資加以限制，包括技術外流、投資規模、投資地區及國內對等投資等，以確保高科技產業會根留台灣。