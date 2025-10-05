聯合報黑白集／豬大腸「洗白」門

屏東縣一家屠宰場駐廠的某食品公司，涉嫌以工業用雙氧水浸泡豬大腸後販售，屏東衛生局3日前往貼封條，命業者暫停作業及停止販售。中央社

中秋「烤肉節」前夕，驚傳檢調在屏東查獲有廠商涉嫌以工業用雙氧水洗白病變豬大腸，且流入市場多時；全案曝光後，農業部卻稱大腸來自健康豬。食安向為國人關注，但「是否洗白病豬大腸」這麼簡單的問題，卻出現官字兩個口的羅生門，如何能讓國人吃得安心？

這起疑似低價收購劣質豬大腸，再利用工業用藥水除異味、漂白的食安案件，檢調近日兵分多路搜索，當場查扣三百多公斤大腸，且帳冊載明至少兩千公斤流向多家知名攤商、恐已被無數國人吃下肚；但涉案的商行負責人卻獲五十萬元交保，當即引來質疑：「就這樣？」

病變豬大腸與健康豬大腸，單是進貨價即差之千里，也是暴利關鍵所在。弔詭的是，農業部畜牧司說這些大腸來自健康豬，並強調屠宰場端都有獸醫師把關，難道各家媒體盡皆「誤傳」第一手調查訊息？資訊落差如此巨大，也讓人質疑是否把關不嚴，或有人鑽制度漏洞、大賺「黑心腸」錢？

檢調查扣的是否病豬大腸，既攸關國人食安，也事涉政府公信。究竟是辦案人員誇大「抹黑」廠商，或是農業部官員想「洗白」大事化小？只要公開查扣大腸影照並公布檢驗結果，就可立即安穩民心；演變成中秋烤肉月下猜謎的「豬大腸洗白門」，只會徒增恐慌，更凸顯這個政府的失政無能。