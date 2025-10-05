聯合報社論／輝達台灣總部卡關，商業及政治算計的角力

知情人士透露，輝達表達對T17、18基地卡在政治口水戰非常失望；圖為輝達執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將設在北士科。圖／聯合報系資料照片

行政院副院長鄭麗君甫拋出「台灣模式」，要協助美國打造「類科學園區」，然而諷刺的是，國際ＡＩ龍頭輝達選定在台北士林科技園區設立總部的計畫，近日陷入僵局，瀕臨破裂。賴政府高喊國際布局之際，卻在最具指標性的招商引資案上面臨挫折。

今年五月，輝達執行長黃仁勳在台北電腦展高調宣布，將在北士科Ｔ17、Ｔ18 基地設立「輝達星群」總部，市場聞之振奮。ＡＩ時代的旗艦企業在台加碼投資，象徵台灣在全球科技版圖的戰略地位獲得認可。

數月過去，該計畫卻因土地問題停滯。此案三條路徑皆寸步難行：其一，由新壽自行興建再轉讓，輝達明白拒絕；其二，由市府與新壽合意解約再招標，但雙方在解約價金上相差百億元，毫無交集；其三，由新壽直接將地上權移轉輝達，但市府憂心有間接圖利財團之嫌。法律、商業與政治三重糾結，使輝達案至今停滯。輝達近日對此案卡關甚至引發政治口水戰，表達非常失望。

輝達台灣總部卡關，已不只是單純的不動產糾紛，而是台灣產業升級與政治成熟度的試金石。輝達若能在北士科落腳，不僅是一樁百億級投資案，更能帶來龐大的經濟乘數效應：上千個高技術就業機會、帶動上下游新創聚落、提高台灣在ＡＩ全球版圖的能見度。反之，一旦破局，損失的不僅是投資與就業，更使得台灣「矽島2.0」的發展敘事斷裂。

更微妙的是中央的態度。北市府曾向內政部申請專案設定地上權，企圖突破招標限制，卻遭中央駁回。因此市府憂心若勉強放行，日後恐被冠上圖利財團罪名。賴政府表現消極，令外界質疑似有見獵心喜之意，因輝達案破局，民進黨可攻擊台北市長蔣萬安招商無力；甚至誘導輝達轉往民進黨執政的高雄，或釋出台北市以外的國有地，藉以收割政績。若中央真有這樣的政治算計，等於因政黨競爭而犧牲國家產業利益。

事實上，輝達已明確表態，首選就是北士科，並未考慮其他地點。若地方與中央未能合力促成，最後逼得輝達轉向目前已傳出的印度或馬來西亞設立區域總部，台灣將錯失千載難逢的機會。比印度和馬來西亞更具有產業優勢的台灣，若因內耗錯失ＡＩ龍頭，實在說不過去。

這起事件也暴露出台灣結構性問題：一方面，產業發展需要彈性與速度，台灣卻常因制度僵硬而錯失時機；另一方面，政府強調不能圖利財團，卻往往導致行政機關過度謹慎，不敢承擔風險。再加上政治角力，政治人物擔心事後被司法工具追殺，台北市前市長柯文哲的京華城案殷鑑不遠，北市府的顧慮可以理解。

但產業投資有其時間表，國際競爭更不會等待。中央若真重視ＡＩ戰略，就應站在制高點協調地方與企業，在「不得圖利」與「保障投資」之間找到平衡。若中央持續坐視地方卡關，最終將落得四輸局面：台北市府承受招商不力罪名，中央政府被指冷眼旁觀，遭批獅子大開口的新壽恐陷財務與聲譽困境，而輝達則轉身離去。屆時政黨彼此攻訐，社會信心受挫，台灣在國際產業鏈中的地位也將受損。

ＡＩ時代來臨，這是一場高速奔馳的競賽。正當全球各國積極爭取旗艦企業落腳，台灣若仍陷於政治算計與制度僵化，只會錯失世紀良機。台灣若真要在ＡＩ時代掌握話語權，就不能讓輝達案成為政爭下的犧牲品。若中央與地方斤斤計較於責任與得失，無異使國際看清：台灣能打造晶圓王國，卻困在政治小算盤裡，錯過下一個產業世紀。