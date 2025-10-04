聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／是移植還是出血？
行政院副院長鄭麗君稱，我國計畫輸出科學園區經驗，在美國打造「類科學園區」，建立產業聚落；這項「台灣模式」已獲美方正面回應。正當美方的「晶片五五分」之說引發台灣各界反彈，賴政府竟還準備向美國奉上一整個科學園區，談判策略令人匪夷所思。
台灣科學園區的運作成功，確實讓各國刮目相看。但這是歷經四十多年努力才得到的成果，為何一落到民進黨手裡，就覺得可以拿去變賣？或者，官員把事情想得太簡單，以為只要政府一聲吆喝，所有廠商就會一起打包跟著前進美國？
經濟部長龔明鑫說，好的模式不怕複製，像加州矽谷的成功，大家都想要複製，並沒聽說矽谷「被掏空」。此話似是而非。所謂「複製矽谷」，是學習其「科技聚落」的概念；但台灣在美國設立「類科學園區」，卻是把廠商、資金、人才一起打包「移植」給美國，兩者怎能類比？
竹科被稱為「台灣的矽谷」，因為我們複製了矽谷的聚落模式。竹科模式成功，主要是我們擁有價廉質佳的作業員、傑出且日夜不眠的工程師，以及最完整的產業鏈。這模式若移植到美國，人力和素質立刻就會撞牆。
換言之，台灣花五千億美元把廠商和資金送到美國，未必能成功移植，國內經濟卻勢必大失血。這個主意代價太大，比接受廿％關稅還糟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言