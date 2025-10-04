聯合報黑白集／是移植還是出血？

副閣揆鄭麗君（中）與經貿辦總談判代表楊珍妮（右）、經濟部次長何晉滄（左）日前返台，鄭麗君強調不會答應美方「晶片五五分」。 圖／聯合報系資料照片

行政院副院長鄭麗君稱，我國計畫輸出科學園區經驗，在美國打造「類科學園區」，建立產業聚落；這項「台灣模式」已獲美方正面回應。正當美方的「晶片五五分」之說引發台灣各界反彈，賴政府竟還準備向美國奉上一整個科學園區，談判策略令人匪夷所思。

台灣科學園區的運作成功，確實讓各國刮目相看。但這是歷經四十多年努力才得到的成果，為何一落到民進黨手裡，就覺得可以拿去變賣？或者，官員把事情想得太簡單，以為只要政府一聲吆喝，所有廠商就會一起打包跟著前進美國？

經濟部長龔明鑫說，好的模式不怕複製，像加州矽谷的成功，大家都想要複製，並沒聽說矽谷「被掏空」。此話似是而非。所謂「複製矽谷」，是學習其「科技聚落」的概念；但台灣在美國設立「類科學園區」，卻是把廠商、資金、人才一起打包「移植」給美國，兩者怎能類比？

竹科被稱為「台灣的矽谷」，因為我們複製了矽谷的聚落模式。竹科模式成功，主要是我們擁有價廉質佳的作業員、傑出且日夜不眠的工程師，以及最完整的產業鏈。這模式若移植到美國，人力和素質立刻就會撞牆。

換言之，台灣花五千億美元把廠商和資金送到美國，未必能成功移植，國內經濟卻勢必大失血。這個主意代價太大，比接受廿％關稅還糟。