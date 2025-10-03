聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／豺狼當道，安問狐狸？

聯合報／ 黑白集

民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

綠營連日指控民眾黨立委黃國昌「養狗仔」，他私下聘用的謝姓記者，隨即被其東家中央社提告背信罪。綠名嘴更僅憑一家同名公司，指控黃國昌的資金疑來自對岸，涉反滲透法。曾刊登「吹哨者」提供訊息的傳媒，老闆第一時間宣布收攤，資遣所有員工，表態撇清唯恐不及。

雇記者兼差跟拍政治人物，絕非什麼光明大業。但黃國昌當時並非立委或民眾黨員，而是「揭弊及吹哨者保護協會」創辦人，揭弊動機和角色本質不同。黃國昌擔任民眾黨主席後，若仍每日指揮狗仔，則顯然不妥。放眼當今政媒界，養狗仔起家的媒體成為御用打手，國營媒體成為執政黨喉舌，私人媒體靠吃政府標案為生；而黃國昌養的不論稱之為狗仔或揭弊調查員，至少他並非只為圖利自己。

這讓人想起《後漢書》故事：御史張綱奉命出巡，舉報各地有無官員貪贓枉法。他卻把馬車輪子拆下，慨嘆道：「豺狼當道，安問狐狸？」隨即上奏直陳，當今最貪贓枉法的人就是皇后之兄——大將軍梁冀；並一口氣列舉十五項罪狀，輿論為此震動。

黃國昌無法比張綱，但「豺狼當道，安問狐狸」的雙標，如今仍有無比的既視感。無視廟堂上虎狼環伺，卻嫌江湖狐狸作怪，高喊「滅狐」的還是依附老虎的倀。吃「公家飯」的狗仔，比吃「黃家飯」高尚嗎？

社論 黃國昌

延伸閱讀

王義川預告明赴北檢提出刑事告訴 黃國昌反嗆蠢貨：從沒怕過更沒輸過

柯文哲公開挺黃國昌 怒斥檢察官追殺真正揭弊的人

黃國昌與徐巧芯有合作？ 杜秉澄微笑：放我出去再跟大家解釋清楚

張惇涵酸黃國昌：公開透明絕非暗巷跟拍 正義不該靠追車尾燈

相關新聞

聯合報社論／政院濫用特別預算，國會監督淪空談

卓榮泰內閣明天將赴立院報告「韌性特別預算」。這項全名為「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別預算」，總額高達五五○...

聯合報黑白集／別忘了查斷堤

行政院長卓榮泰允諾，會全力協助花蓮光復鄉災區復原，同時也將展開檢討究責。我們樂見政府積極檢討洪災責任，但也提醒卓揆：別忘...

經濟日報社論／台美晶片五五分 絕不能點頭

美國商務部長盧特尼克提出，美國不能過度依賴台灣的晶片，這樣對美台雙方都不好，他要推動晶片產能「五五分」，也就是重要晶片美...

聯合報黑白集／豺狼當道，安問狐狸？

綠營連日指控民眾黨立委黃國昌「養狗仔」，他私下聘用的謝姓記者，隨即被其東家中央社提告背信罪。綠名嘴更僅憑一家同名公司，指...

聯合報社論／十年來最佳機會，誰能領導藍營重返執政

國民黨主席這次選舉盛況空前，除角逐者眾，更展現了年輕化氣息。經過三輪辯論，六名候選人的理念、路線和氣質大致展露，就待黨員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。