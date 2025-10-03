聯合報黑白集／豺狼當道，安問狐狸？

民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

綠營連日指控民眾黨立委黃國昌「養狗仔」，他私下聘用的謝姓記者，隨即被其東家中央社提告背信罪。綠名嘴更僅憑一家同名公司，指控黃國昌的資金疑來自對岸，涉反滲透法。曾刊登「吹哨者」提供訊息的傳媒，老闆第一時間宣布收攤，資遣所有員工，表態撇清唯恐不及。

雇記者兼差跟拍政治人物，絕非什麼光明大業。但黃國昌當時並非立委或民眾黨員，而是「揭弊及吹哨者保護協會」創辦人，揭弊動機和角色本質不同。黃國昌擔任民眾黨主席後，若仍每日指揮狗仔，則顯然不妥。放眼當今政媒界，養狗仔起家的媒體成為御用打手，國營媒體成為執政黨喉舌，私人媒體靠吃政府標案為生；而黃國昌養的不論稱之為狗仔或揭弊調查員，至少他並非只為圖利自己。

這讓人想起《後漢書》故事：御史張綱奉命出巡，舉報各地有無官員貪贓枉法。他卻把馬車輪子拆下，慨嘆道：「豺狼當道，安問狐狸？」隨即上奏直陳，當今最貪贓枉法的人就是皇后之兄——大將軍梁冀；並一口氣列舉十五項罪狀，輿論為此震動。

黃國昌無法比張綱，但「豺狼當道，安問狐狸」的雙標，如今仍有無比的既視感。無視廟堂上虎狼環伺，卻嫌江湖狐狸作怪，高喊「滅狐」的還是依附老虎的倀。吃「公家飯」的狗仔，比吃「黃家飯」高尚嗎？