聯合報社論／十年來最佳機會，誰能領導藍營重返執政

由聯合報與TVBS主辦的國民黨主席選舉辯論2日登場。記者許正宏／攝影

國民黨主席這次選舉盛況空前，除角逐者眾，更展現了年輕化氣息。經過三輪辯論，六名候選人的理念、路線和氣質大致展露，就待黨員作出抉擇。近廿五年來，國民黨只執政了短短八年；儘管地方執政幅員遼闊，卻無法順利轉化為中央執政的助力，令人扼腕。現在是近十年來最佳機會，誰能領導藍營重返執政，全賴黨員的明智選擇。

過去廿多年，國民黨主席選舉常因理念歧見或派系之爭，而陷於分裂。在失去政權多年之後，這些內部的小恩小怨應已逐漸化解，或者至少可以放下，一切以重返執政的大局為念。包括因黨產遭沒收而造成的財務艱困，只要主席領導有方並受到信任，相信有志之士都將樂於慷慨解囊，不會是太大問題。因此，重點應放在黨主席人選的領導力、戰鬥力、包容力及積極性等特質上。

簡單地說，本屆國民黨主席的最大任務，是扮演「造王者」的角色，將目前最受矚目的台中市長盧秀燕（乃至其他可能人選），在二○二八年送上總統寶座。當然，在此之前還得先打贏二○二六的地方大選，才能確保戰線優勢延續。眼下的六位候選人，均無角逐總統的計畫，因此不會有先前主席的「球員兼裁判」疑慮，使得情況顯得單純。

進一步看，目前居於領先群的郝龍斌、鄭麗文和羅智強三人，都曾南下分別會晤過盧秀燕，形式上取得彼此基本共識。值得注意的是，盧秀燕接待他們時，利用不同的小吃招待，並和他們閒話家常，表現出對三人的等距友好親切。從這些細節，可以看出主客雙方的應對成熟，公私分寸也掌握良好，不致留下私相授受的疑慮，成為日後黨內猜忌的話柄。這些，都勾勒出樂觀的圖像。

選一個黨主席，並不是什麼困難的事；但要選出一位能帶領政黨贏得民心、重返執政的主席，則是艱鉅的挑戰。換一個角度看，一個政黨能否勝選，其實並不繫於黨主席個人的能力，而在整個政黨的意志和決心能否被喚起，而願意全黨同步前進，盡最大努力爭取選民認同。這點，則恐是國民黨的阿基里斯之腱。

國民黨員人數近年不斷流失，但黨員數仍達到卅多萬人，比民進黨員多出近十萬人。有這麼多黨員，為何在總統大選卻拿不到足夠多的支持，甚至連在「反惡罷」時要湊足連署都顯得困難？主要原因，就是黨員的忠誠度不足。進一步追究，國民黨的黨員結構，其實已與台灣的社會結構顯有落差：社會隨著時代波潮前進，國民黨的訴求和論述卻往往留在過去，無法取得年輕世代的認同。這次選舉，世代交替的呼聲很高，絕非無風起浪。也因此，不管誰當選主席，都必須把握「年輕化」的重點，那也是藍營保持和社會同步的一大契機。

國民黨的「反惡罷」連署雖然一事無成，卻意外收割了民進黨「大罷免大失敗」的果實，這正是台灣民眾送給在野黨的最佳禮物。在民進黨「三連任」之後，賴總統的硬拗蠻幹，終於讓人民看透了「權力使人腐敗」的事實。馬英九交棒後十年，國民黨終於迎來最佳契機，這回千萬別再與重返執政的機會擦身而過。

在被看好的候選人中，郝龍斌保有組織、人脈和行政經驗的穩健，鄭麗文靠著強大的論述和戰鬥力擁有一般選民的支持，羅智強總是在關鍵時刻挺身呼群保義，張亞中則堅守不變的孫中山信仰。這些，都是國民黨仰攻執政大山所需要的能量。最後無論誰當選主席，都別忘了藉助他人的能力和特長，共同推動重返執政大業。