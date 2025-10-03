經濟日報社論／企業美國製造 面臨重重關卡

美國現在是以市場和關稅換MAGA，壓迫盟國對美投資。美聯社

類似過去中國大陸以市場換技術，美國現在是以市場和關稅換MAGA，壓迫盟國對美投資，以期強化美國在關鍵產業的能量。日本和韓國訴求對美投資汽車和造船製造；美國對台灣劍指半導體產業，但國人所關切的半導體232條例調查包括半導體晶片、半導體設備及晶片所嵌入的下游產品，以資通訊產品為主。

其實美國正在進行232條例調查的領域包括：藥品及原料藥、半導體及製造設備、關鍵礦產及衍生產品、卡車及零部件、木材及木製品、商用飛機及發動機、多晶矽及衍生物、無人機系統及零件；最近更傳出可能擴大調查範圍，納入機器人、工業機械和醫療器材等品項。因此，台灣可能面對的「美國製造」壓力正逐步擴大，而且涉及多項挑戰。

首先是智慧製造解決方案。從幾年前「Taiwan+1」壓力期開始，一些伺服器相關電子廠就反映客戶要求，開發和導入高度智慧化的工廠營運與供應鏈管理方案。因此，輝達早就積極推動與相關台廠在智慧工廠的合作，利用輝達多元的軟硬體平台，結合台廠的場域數據和產業專業知識；並藉此推進輝達所主推的實體AI。另一方面，美國高階官員也鼓吹「以機器人在美國製造」（Made in USA by Robots）。但是若美國製造壓力進一步擴大，除了原有的伺服器電子大廠之外，其他供應鏈廠商就得面臨類似的智慧製造解決方案問題。

其次，人員跨境移動所牽涉的簽證與工作許可。9月中，300多名韓籍技術人員，在美國被捕和拘留，主因是持著B-1商務簽證赴美參與設備調試。美國政府並強調投資美國需要遵守移民法規，僱用和訓練美國工人。之後，川普總統還發布行政命令，將H-1B簽證費用大幅提高為10萬美元。這個簽證費用門檻看起來主要針對特定領域浮濫利用H-1B引進印度、大陸等國員工，但是在美國製造台商未來勢必要提升美籍員工的比例，然而台灣的領導廠商在美國當地卻不見得享有吸引美國人才的優勢。

隨之而來的挑戰牽涉到營運管理的文化差異和強勢工會等問題。尤其，過去台商在大陸與東南亞的海外布局是以勞力密集和效率為導向，營運管理型態比較著重於標準化和紀律。這種模式不見得適用美國，甚至於難以強勢之姿領導或管理美國員工。

一般而論，美國工會對薪資、工時與福利要求姿態高，著重於保障勞工權益，這將壓縮企業調度彈性。對依賴全球供應鏈、交貨時效敏感的電子與半導體產業而言，一時的罷工或談判僵局可能產生供應鏈斷鏈風險。另外，連美國財政部長貝森特最近也批評美國監管障礙拖慢台積電在亞利桑那州的晶圓廠區建設，面臨在地監管與官僚的阻礙。

進一步而言，美國早已失去相關領域的設廠和製造經驗，許多相關標準和規範可能要重新建立，甚至於從他國學習。

更難掌握的挑戰在於政策不確定性。依川普說法，已在美國生產或計劃在美投資設廠的業者可豁免，這表示232條例關稅的課徵方式將由針對特定國家和特定產業，進一步推展到個別企業層次。但是個別企業的營運範圍可能會大於232條例關稅所涉及的品項，則個別企業哪些進口美國的產品可以豁免232條例關稅？目前針對USMCA原產貨物關稅，美國對墨西哥暫時延長90天，未來墨西哥的對等關稅多高，這可能會影響一些台商在美墨間的供應鏈維運情況。

我國政府積極引導台商赴美投資，甚至於要在海外建立科學園區。一些台商也呼籲政府要加強處理雙重課稅和國際航班調整等問題。這些只是基礎工作，更大的挑戰是台商在美國落地建廠和生產所需處理的層出不窮和多方面課題。