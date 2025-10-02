聯合報黑白集／別忘了查斷堤

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰堤。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰允諾，會全力協助花蓮光復鄉災區復原，同時也將展開檢討究責。我們樂見政府積極檢討洪災責任，但也提醒卓揆：別忘了追查馬太鞍溪堤防潰決的責任。

這次洪災，外界都把焦點放在農委會對馬太鞍溪堰塞湖潰壩的估測失當，卻忘了馬太鞍溪本身堤防的潰決，更是大水沖毀光復鄉的主因。這次馬太鞍溪南岸堤防潰決達二八六○公尺，主要在馬太鞍溪橋下游一公里多的光復二號及三號堤防。近三公里的破口，讓洪水長驅直入橫掃光復鄉。

這麼長的破口，是施工不良抑或原本存在，當地居民有不同說法。一種說法，稱與當地兩家砂石場有關，留下缺口方便砂石場進出。另一說法是，下游的新堤只建到公墓前，未與砂石場所在的舊堤連接。颱風來時，主管機關雖用水泥鼎塊和太空包填堵缺口，但最後都遭大水沖走，洪水便瞬間由此灌入市區。

農委會一直企圖將上游堰塞湖「潰壩」說成「溢堤」，但馬太鞍溪本身的堤防未能擋住洪水，同樣是個「人禍」。此處該負責的，則是經濟部水利署。為什麼新造了堤防，卻不強化河流轉彎處的老堤，遇到颱風也未將缺口填實，而釀成奪命洪禍。

光復鄉這場災難，除中央與地方互推責任，連內政部、農委會、經濟部都各自為政，狠狠暴露了我國救災體系的支離破碎。