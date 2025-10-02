聯合報社論／政院濫用特別預算，國會將監督淪空談

行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

卓榮泰內閣明天將赴立院報告「韌性特別預算」。這項全名為「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別預算」，總額高達五五○○億元，內容包山包海，充斥著貌似前瞻、實則空泛的支出名目。預算案冠上韌性、轉型的口號，硬把先前遭立院刪除的經費全數加回來，已不止是技術性補回，更赤裸裸挑戰國會審查預算的憲政角色，用心惡劣令人反感。

表面上，該特別預算是因應川普的關稅戰而發，政府須以特殊手段處理新形勢；實質上，行政院卻藉機把各種想得到的名目全都塞進去，舉凡勞健保基金、資通環境、乃至教育人才培育全部涵蓋，已看不出和一般年度預算有何兩樣。如此一來，「特別預算」的精神遭全盤抹殺，簡直視預算法制如無物。

這項特別預算不僅金額龐大，更嚴重的，是對程序正義的侵蝕。立法院審查預算是制衡行政權的天職，但行政院卻另闢特別預算的蹊徑，將被刪減的一般預算再包裹回去，這分明在糊弄、藐視及踐踏國會職權。此風一開，不僅立院的審查如同虛設，執政者為所欲為，預算的透明與效益更形同破產。

這種現象，過去立院的和稀泥也難辭其咎。近年政府特別預算編列浮濫，往往導致地方資源分配的扭曲與國家債務的惡化；但朝野立委經常臣服於行政部門的撒幣政策，只為爭搶地方建設的短期利益。這在蔡英文完全執政期間更形明顯，許多立委屈從行政部門的政治情勒，不敢嚴審嚴刪，也讓預算審查有名無實。這種「行政帶頭花、國會跟著撒」的共犯結構，正是台灣財政紀律失控的病灶。

不少學者警告：濫用特別預算，將使年度預算審查空洞化，造成國家資源的錯置，弱勢縣市被迫跟著中央政策跑，這是蔡英文時代前瞻預算要脅地方和國會的老伎倆。尤其，特別預算往往是跨年度設計，又規避債務上限要求，更容易造成結構性債務黑洞，債留子孫。當行政院不斷以「特別」之名行「日常」之實，而立法院又缺乏制衡的信念，就成為對全民血汗錢的雙重背叛。

最荒謬的是，只要一有風災，必定要編特別預算；也因此有了「丹娜絲特別預算」後，如今光復鄉洪災，立委又要推「樺加沙特別預算」。這種「撒錢補破網」心態，結果就是不檢討政務缺失，一味用錢來救民意。至於前瞻建設投下數千億元治水，卻是越治越淹，則再也沒人檢討。

賴政府口口聲聲要打造「韌性國家」，但如果只是拿特別預算來包裝，再複製一次「前瞻」空轉，韌性要從何而來？真正的韌性，應包含專家的卓見，而非政治人物的口水；否則，再多特別預算也只是滿足執政者的權力欲和揮霍欲，卻解決不了問題。

大罷免慘敗後，民進黨應該感受到民意的焦躁和不滿。但此刻，卓揆不思改變與立院互動模式，卻仍藉特別預算硬拗，似乎在挑釁在野黨：再刪一次看看！由此看來，本會期再上演朝野對撞，恐怕難免。如此一來，必然拖累日常政務的推動，最後苦的仍是無辜百姓。光復當下，正是活生生的例子。

卓榮泰若想有所作為，就得認清形勢，放下拙劣的政治算計和攻防，回歸國家治理的正道。賴清德與卓榮泰應公開承諾，逐年降低特別預算比重，明訂適用範圍與期限，回歸常態的預算編列機制，也誠懇檢視政務的失控與不當。相對的，立法院也必須自我約束，認真負起為人民看守荷包的責任。否則，民主監督機制將名存實亡，失能政府將成為國家不可承受之重。