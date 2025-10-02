經濟日報社論／台美晶片五五分 絕不能點頭

美國商務部長盧特尼克提出，美國不能過度依賴台灣的晶片，這樣對美台雙方都不好。路透

美國商務部長盧特尼克提出，美國不能過度依賴台灣的晶片，這樣對美台雙方都不好，他要推動晶片產能「五五分」，也就是重要晶片美國跟台灣各生產一半，將美國的晶片，從現在的自製率2%，提升到40%。他的看法，引起台灣民眾和輿論的大聲撻伐，齊聲反對。行政院副院長鄭麗君昨天回到台灣，她說：「這次沒討論到五五分的事，也不會答應。」

看了社會激烈的反應，政府在重要時刻，有必要針對美國商務部長的看法提出態度表述。台灣政府絕對不會同意五五分的說法，晶片是台灣重要的產業，也是全球科技進步的核心動能，政府會全力保護晶片在台灣進步、成長；也藉著這樣的說明告訴所有民眾，台積電（2330）不可能變成美積電，政府會全力捍衛台積電根留台灣。

這樣的態度，最重要是希望人心能夠穩定，社會能夠安定，談判的事交給專業團隊處理。政府不能像過去一樣，把談判視為機密，對外祕而不宣。

美國多次對台灣「予取予求吃人夠夠」的要挾，美方也看準台灣抗中保台的政策，所以在談判的螺旋上愈鎖愈緊，吃定台灣，就是憑藉賴清德政府的全面倚靠美國；目前情勢政策不變，持續抗中保台，視中國大陸為境外敵對勢力，未來台美形勢還會向下推演，台灣的處境會更加辛苦。兩岸如果情勢緩和，相信對於台美貿易談判，台灣會有比較大的空間，增強談判籌碼。

全民對於五五分「堅決反對的共識」，也是政府在談判桌上重要的底氣。台灣民眾對五五分的反對聲浪，談判團隊可以清楚轉達給美國；就如韓國李在明總統對美國要求韓國一次性支付3,500億美元，列為投資美國的預付款「強烈說不」，否則會引發韓國國內的金融危機；李在明說，如果按照美方的要求達成協議，他個人會被彈劾。

盧克尼克毫不掩飾地說台灣掌握九成以上的晶片產能，美國在危機時將沒有辦法取得關鍵元件以支援軍事部署，只有美國本土晶片充足，才能保護台灣，這樣「矽盾」才會存在。

五五分要將台灣關鍵的晶片產業移到美國，但美國並沒有對台灣的安全提出充分保證；似是而非沒有邏輯的說法，是單方面的從美國利益角度來考慮。這不是商務部或盧特尼克個人的看法，他傳達的是川普對這件事的主張。

川普是極端現實主義者，談判的特質，就是不斷地攻擊對方，一開始是獅子開大口，拉高談判架勢，用試水溫的喊價方式，提一些天馬行空異想天開的條件，希望能夠達到勒索的目的，當對方反應激烈時，就會把口徑縮小。

例如， 4月2日美國宣布各國對等關稅時，要求各國的關稅都很高，但隨著國際強力的反彈聲量，慢慢的逐步下調，到最後定案時，絕大多數國家，定案的稅率比當初數字低了很多。面對這樣的貿易談判，我們的談判團隊不只是任重道遠忍辱負重，更要有清楚策略和移轉方法，以免讓美方得寸進尺軟土深掘。

台美貿易談判已到關鍵收尾時刻，談的重點放在對等關稅不能疊加，232條款和供應鏈的實體磋商，絕不能一隻牛剝兩次皮，對台灣重複課稅；期望談判團隊能用對美投資的金額兌換稅率的減低，投資期限能夠延長。

所有與美國貿易談判的國家，台灣算是最有誠意的。川普宣布對等關稅之前，台積電就允諾在美投資1,000億美元，到現在實際已投資1,650億美元；再加上供應鏈，總共投資金額已超過2,000億美元。未來的投資，希望能夠照台灣的規劃向美國提出分期逐步兌現，取得主動的靈活性，而不是像日本、韓國，巨額的投資是川普認為的預付款，投資的項目還要依據川普指定。