聯合報社論／面對美方勒索式談判，鄭麗君絕不可棄降

行政院副院長鄭麗君（左）與美國與商務部長盧特尼克（左）。圖／行政院提供

美國商務部長盧特尼克近日稱，美國過度依賴台灣晶片，對雙方都不好；他將推動晶片產能「五五分」方案，美台各生產一半。盧特尼克並推翻傳統「矽盾論」，說只有美國本土的晶片產能充足，才有能力保護台灣。他話剛說完，即傳出行政院副院長鄭麗君已前往美國進行第五輪談判；鄭麗君能否抵抗美方這種勒索式談判，值得國人密切關注。

盧特尼克的說法，令人不可置信。一個國家要擁有足夠的先進晶片產製能力，應該自己積極投入人力物力，長期研發精進，才有可能達成。美國身為世界第一強國，擁有豐沛的資金和科技人才，卻捨此而不為，試圖利用「關稅」壓力及「保護」之名，要脅台灣把半數產能交給美國。台灣如果輕易屈從，豈不是變成美國的打工仔及附庸國？

美國最近利用關稅戰向各國勒索，行徑越來越變本加厲。美國最近將「抖音」海外版TikTok變成了美國公司，名義是為了「國家安全」，將由美方掌控營運及演算法，卻是不折不扣利用國家之力掠奪一家外國公司的所有權。此外，日本及南韓原承諾未來在美投資五五○○億及三五○○億美元，川普總統近日竟稱，這些錢是「預付款」。對此，日、韓同聲宣稱，這些錢將根據投資項目及進度支付，而不是預付。南韓總統李在明則強調，如果是預付，會引發國內金融危機。

川普利用關稅談判施壓，嘗到了甜頭，便獅子大開口進而勒索。美國過去扮演「世界警察」，如今倒像攔路土匪，光天化日大剌剌搶錢，卻不提自己能提供什麼秩序與好處。也難怪，連《金融時報》都批評，川普連黑幫老大都不如。虧盧特尼克說得出晶片「五五分」的主張，台灣舉國費四十年之力而壯大的台積電，憑什麼要把一半的產能奉獻給美國？若果真如此，台灣的護國神山，豈非一夕垮了半邊？

根據盧特尼克的邏輯，過去國人堅信的「矽盾論」，已經遭到位移與掏空。原本的「矽盾論」是說，台灣因擁有全球不可或缺的半導體，萬一台海發生戰爭，美國會積極保護台灣的安全，因此半導體就是我們的「矽盾」。如今盧特尼克要求台灣把半數的晶片移去美國生產，如此一來台灣的矽盾弱化，而美國又擁有自己安全數量的晶片；萬一台海發生危機，美國還有什麼動機出兵保護台灣？

換言之，盧特尼克的晶片「五五分」計劃，主要目的是在保護美國自己的國家安全，其手段，卻是以削弱台灣的半導體產業為前提；我們能接受這樣既虛幻又不對等的談判條件嗎？更直白地說，盧特尼克的提議，其實是對「矽盾」內涵的偷天換日，利用民進黨政府對美國無盡的信賴，要榨乾台灣經濟賴以維繫的半導體產業，卻誑稱這是台灣獲取保護的必要條件。如果鄭麗君接受這樣的說詞，那她未免太天真。

台美關稅談判至今仍歹戲拖棚，內容並語焉不詳。我們被迫吞下廿％的高關稅，賴政府並承諾台灣企業赴美投資二五○○億美元在半導體及ＡＩ伺服器等項目，同時承諾在四年內採購包括原油、天然氣、軍購在內等一千三百億美元。這還不夠，盧特尼克數度預告與台灣的「大案子」快要敲定了，極可能與半導體業的赴美投資有關。台積電日前喊停嘉義先進封裝廠二廠的建廠計畫，據稱就是要將設備優先調往美國，這會不會是第一張骨牌？

正當「疑美論」發酵，盧特尼克的「五五分」又在火上澆油。「矽盾」還成不成為盾，在鄭麗君的一念之間，她絕不能棄降！