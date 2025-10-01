聽新聞
聯合報黑白集／帶著黨證去救災

聯合報／ 黑白集

賴清德總統前往花蓮光復勘災。記者劉學聖／攝影
光復鄉救災路崎嶇，粗估十萬噸淤泥只清出一成多，但政治口水還來攪和潑髒水。罷團青鳥捲土重來，「嚴格」監督縣府救災，成員發文批災後「完全沒看見國民黨的人」，稱讚民進黨「很可愛」，不受歡迎仍願服務災民。網友質疑，「救災難道還要帶黨證？」

青鳥看不到藍白，並不意外，因為藍白政治人物不像民進黨在壅塞的災區大搭綠棚，穿選舉背心，還升黨旗。相比之下，桃園市府團隊去救災，沒佩戴桃園標章；市長張善政去慰問，穿著像路人阿伯。民眾黨副秘奔走災區多日，還被電視台當成熱心民眾。

賴總統勘災不帶總指揮官劉世芳，卻特地向各界介紹想參選花蓮縣長的綠委沈伯洋，還要大家為紅孩兒拍手鼓勵。沈伯洋自稱，替災民協調到國軍沐浴車、水車、台鐵加開班次。副總統與閣揆勘災，都沒他會做事。

中央災害應變中心設前進協調所，任務是協調支援與受援單位間的需求，評估並調度。但實情是，不僅沒協調出總體供需計畫，軍方派員不是總指揮官負責，還得防長向上請示，以三軍統帥之名派兵。有制度不施行，難怪災後多日救災後勤無序，重機具嚴重不足，災區食住行紛爭不斷，讓青鳥奔相走告重燃戰火。

府院黨齊聚花蓮，難道只會黨旗飄飄，黨同伐異？最需打氣是災民，不是縣長參選人。

