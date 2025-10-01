經濟日報社論／矽盾危機 台灣須重塑戰略主體性

矽盾危機 台灣須重塑戰略主體性。晶片示意圖。路透

地緣政治風雲詭譎、國際利益盤根錯節，「矽盾」這一曾經讓台灣倍感安慰的戰略概念，正面臨空前的挑戰。從最初以半導體產業作為維護台海和平的保險機制，到如今淪為談判桌上的籌碼，台灣的處境已不再如過去那般能以技術優勢安然自處。這場由美國主導的「矽盾重構」風暴，不只動搖產業重心，更迫使我們重新思考自身在國際政治與產業鏈中的定位。

美國商務部長盧特尼克高調宣示「晶片五五分」，要求美台晶片製造比例各占一半，背後不只是經濟分工的重整，更是國家安全邏輯的全面重寫。他毫不掩飾地指出，當台灣掌握九成以上晶片產能，美國在危機時將無從取得關鍵元件以支援軍事部署，這種「被迫保護」的邏輯已成華府眼中無法接受的戰略風險。

從過去「因為需要台灣的晶片，所以保護台灣」，到現在「因為可能保護不了台灣，所以必須減少依賴台灣」，這樣的敘事轉變，顯示傳統矽盾思維正在破產。若以歷史的眼光觀之，這並非突如其來的變化，而是美國從製造業外移到重新工業化、從全球化走向供應鏈去風險化的長期轉向，只是如今矛頭直指台灣，讓我們無法再抱持天真的期待。

台灣若一味配合，勢必會在經濟與安全雙軸上陷入被動。一方面，若台積電（2330）及其供應鏈大量遷移至美國或盟國，台灣本地的產業動能將被嚴重掏空，直接衝擊投資、就業、薪資與消費。另一方面，當產能與技術不再集中於台灣，我們也將逐步失去作為全球半導體中心的地位與對外的談判籌碼。

這是「產業換和平」的策略瓦解，當「護國神山」被搬離，台灣還能仰賴什麼保障？若晶片生產優勢遷移，美國是否出兵保台將不再是利益驅動的必然選項，而是政策選擇的機率問題。這樣的現實，台灣社會必須誠實以對，不可再以「美方必然保台」自我麻痺。

面對這場趨勢，台灣不能只是反對或抱怨，更應該將危機化為轉機。台灣應從純粹的製造基地，升級為系統整合與高階設計的核心夥伴。唯有當台灣在AI、資安、車用晶片、衛星運算等領域中，成為不可取代的技術中樞，我們的戰略價值才不會隨著產能分散而消失。

台灣也必須在國際談判中建立新的交換框架，若美方執意要求台積電赴美設廠，那台灣亦應以實質軍售、科技協防、資訊共享等方式作為對等的安全保障條件，而非單方讓利。否則台灣將有失去產業又未獲保障之虞，最終成為地緣政治中的犧牲品。

在國際局勢日益複雜之際，兩岸關係的經營應重新思考。事實上，除了強化與美日歐等民主盟友的技術合作與戰略結盟外，台灣更需要思考如何在現實與原則之間，找到與中國大陸互動的可能空間。當美中博弈升高，台灣如果一味陷入某一陣營的被動棋子角色，只會加速自身被交易的風險。與其如此，不如主動經營兩岸和平交流的基礎，透過學術、經貿、民間、文化等多層次接觸，穩定民心與認知。這並非妥協，而是一種降低敵意的「軟性嚇阻」，也是補足「硬國防」之外的重要戰略支柱。「上兵伐謀，其次伐交」，唯有在謀略與外交上建立對話機制與風險管控，台灣才有可能減少被外力牽動的機率，維持更多自主選擇的空間。

在這場全球秩序重構的浪潮裡，台灣已站在關鍵的岔路口。我們不能再寄望「被需要」能換來「被保護」。「塞翁失馬，焉知非福」，或許矽盾幻影的消散，正是台灣重塑戰略主體性、打造新安全架構的契機。我們需要的是戰略清醒，而非僥倖安逸。未來的台灣，若要繼續站穩於國際舞台，必須用科技的力量、協商的智慧與社會的凝聚力，打造真正可持續的和平之盾。