聯合報黑白集／外交傑作或紙老虎？

聯合報／ 黑白集

外交部表示暫緩對南非晶片出口管制，原因是「接獲南非政府協商請求」。晶片示意圖。 美聯社
外交部表示暫緩對南非晶片出口管制，原因是「接獲南非政府協商請求」。晶片示意圖。 美聯社

為反制南非將我外館更名、要求遷出首都等不友善行為，經濟部日前宣布，將限制晶片相關產品出口南非。不料僅兩天後，就叫停禁令。外交部說，原因是「接獲南非政府協商請求」。但事實真是如此？

此消息一出，綠媒和綠營支持者皆說，南非政府「有嚇到」、「晶片反制奏效」。綠委更說，這是台灣「綜合外交的一大表現」、「正確使用我國經貿能量，為台灣外交開創新格局」，予以高度肯定，認為是外交傑作。

不過，「南非要求協商」之說，僅見我外交部說法，國際媒體未埋單，反多認為政策轉彎，是擔心此禁令會削弱國際對台半導體產業信心。換句話說，禁令宣布後旋即叫停，和南非是否要求協商，恐無直接關係。

過去民進黨政府對於「外交勝利」，總迫不及待、大張旗鼓甚至加油添醋宣傳，此次卻異於往常，甚至說禁令「還未刊登行政院公告」，所以並無政策轉彎。如此低調以對，是否真是外交「傑出的一手」，更加可疑。真相如何，看看我駐南非外館問題是否出現轉機，就可知曉。

是否將晶片出口「武器化」，固然見仁見智，但禁令發出又收回，就是「紙老虎」。尤其如此重大決策，難道國安單位並未詳加評估與協調？又或者宣布禁令後發現苗頭不對，才朝令夕改？賴政府的國安決策，令人擔憂。

社論 晶片 外交 南非 國安 外館 半導體 賴政府 對台

