聯合報社論／救災一團亂，辜負了災民與鏟子超人

行政院長卓榮泰（右）28日再度到花蓮光復鄉勘災，對照24日與立委傅崐萁互嗆，雙方態度放軟，傅崐萁（中）與縣長徐榛蔚（左）多次感謝中央協助。 記者葉信菉／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，光復鄉受災慘重。連日來各地志工湧入光復參與救災復原，「鏟子超人」在擁擠的台鐵列車、光復車站和災區街道上，畫出一幅幅壯觀美麗的風景。但中央設了志工分配站，縣府則委由慈濟調度，中央地方缺乏整合，無人引導的志工只能隨處遊蕩，尋找救災機會。中央與地方不能齊心合力，多頭馬車反而成了救災復原的最大阻礙。

賴清德總統日前勘災，前往國軍前進指揮所視察。賴總統強調「現在大家都是花蓮人」，又與花蓮縣長徐榛蔚通話，為徐加油，並保證中央會大力支持花蓮，跟花蓮縣民站在一起。在行政院長卓榮泰與藍委傅崐萁公開吵架後，賴總統的暖心舉動，溫暖了許多災民的心。

但外界很快發現「大家都是花蓮人」布幕背後的荒謬實景：首先，總統勘災視察，花蓮縣長或縣府團隊並未出席；其次，賴總統打電話為徐榛蔚加油時，兩人其實只隔幾步路距離。賴總統解釋，縣府也有指揮救災會議，因此徐無法出席；縣府則說，徐榛蔚指揮救災工作，剛好時間重疊，後來縣府又補充，未收到府方通知。賴、徐的說明可能都是事實，卻更凸顯中央地方各行其是、指揮混亂、缺乏整合的困境。

原來中央、地方和國軍都把救災中心設在台糖光復廠區，但救災會議各自召開，記者會也各自舉行，救災體系多頭馬車，基層無所適從，救災工作更形混亂。而救災一團亂，掌握資源，依法應作整合協調的中央，負主要責任。

中央前進協調所總協調官經濟部次長賴建信說，中央依照災防法設前進協調所，與地方協作救災復建，先前在台南也是這麼做，希望大家不要糾結這個事。其實外界沒有太大糾結，糾結難解的是民進黨；問題本來就不在中央地方依法分級開設協調所和指揮所，而在中央如何整合資源，協助地方執行救災復建。何況先前台南雖然也是這麼做，但在綠營執政的總統本命區，中央會因顏色或心結卡住救災整合協作嗎？

花蓮政治板塊藍大於綠，過去民進黨選輸花蓮市長補選，前綠委段宜康發文「鄙視選民」；花蓮強震，民進黨立院黨團總召柯建銘脫口「老天有眼」；大罷免，傅崐萁更是首要指標。卓榮泰勘災與傅崐萁從街頭吵到指揮所，最後拂袖而去，可謂其來有自，心結已深。但精誠所至，金石為開，花蓮並非綠營沙漠；副總統蕭美琴就曾繼承黃信介「元帥東征」精神，成功翻轉花蓮。災民無辜，救災不分顏色，難道滿街鏟子超人不能提供一點啟示嗎？

卓榮泰希望災民在十四天內恢復正常生活，賴總統也要求國防部增兵在中秋節前完成清淤。但災民埋怨政府救災緩慢，問題就在多頭馬車、指揮混亂。幸在輿論壓力下，中央地方合作救災似乎有些進展。花蓮議長張峻質疑中央地方為何不能放下偏見和心結，蕭美琴聞言立刻請地方與中央坐下來討論。卓榮泰更與徐榛蔚、傅崐萁並肩勘災，互道感謝，並請縣府參加中央的記者會；幕僚也密切聯繫，互釋善意。

堰塞湖潰壩釀災，民眾看到中央地方互槓卸責；救災復原，民眾又看到中央地方各自為政，救災無能失序，基層抱怨，志工失望，災民更加無助。其實災民不會天真要求卓榮泰大肚能容藍綠，也不會奢望中央地方完全化解心結與偏見，但至少在鏟子超人們與黑泥奮戰時，中央地方別因心結與偏見而互扯後腿、甚至放生花蓮。

不過，救災亂成一團，賴清德看到了嗎？這正是全社會防衛韌性的真實寫照。