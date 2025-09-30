經濟日報社論／美中談判角力 台灣的自保之道

川普總統在2025年4月宣布對等關稅後，在各國談判中，美中經貿談判最受全球矚目。美聯社

川普總統在2025年4月宣布對等關稅後，在各國談判中，美中經貿談判最受全球矚目。談判範圍不僅侷限於關稅與技術管制，還延伸至供應鏈安全、產業政策乃至國際制度規則的全面角力。雙方一方面維持基本的溝通與協商；另一方面又透過「邊談邊鬥」的模式，持續對彼此施壓，以「卡脖子」手段提高對方的談判成本。雙方既不願輕易讓步，也不真正撕破臉，美中關係呈現「鬥而不破」的特徵，每一次停火都在為新一輪攻防做準備。

迄今雙方已進行四回合談判。美國的戰略以「關稅」與「科技管制」為雙軸。美、中目前雖然關稅戰暫時休兵，但在歷任美國政府對中國關稅層層「疊加」下，美國對中國仍維持全球最高約60%的關稅；美國更善於運用「新增」、「暫緩」與「豁免」的手段，展現「先加壓、再議價」，形成壓力與誘因並存的局面。而在科技上則透過出口管制與投資審查築起高牆，近期台積電南京廠失去「經驗證終端用戶」資格，即是一例，顯示台灣即使不是主要矛頭，也可能在外溢效應下受到衝擊。

中國大陸則以「法律調查」與「戰略資源」為槓桿，透過反歧視、反壟斷、反傾銷等調查制衡美國。反歧視主要是針對美國對中國的經貿措施，是否對中國形成差別待遇的歧視，至於反壟斷及反傾銷則針對特定企業。中國透過多元管道施壓美國。另外，中國大陸也加碼限制稀土與其他戰略資源的出口，稀土是許多關鍵產業的重要原料，一旦受限，不僅美國會受到衝擊，台灣也將受到波及，足以展現中國大陸的反制能力。

台灣夾在此局勢下承受雙重壓力。一方面，美國推動供應鏈去風險化，要求更高層級的合規與透明度，直接推升台灣企業的營運成本；另一方面，中國透過法律調查與資源要素施壓，間接衝擊台灣下游製造業。台灣既是全球供應鏈的關鍵節點，又位於戰略競爭的夾縫之中，因此更容易被波及。

台灣應持續追蹤美中關稅與政策清單，並對照出口結構與原料來源，以便及早反應。同時，產業須推動多元布局，在其他市場強化替代產能，降低對單一市場依賴。政府則應積極與美方協商，爭取在高科技零組件與中間財的關稅豁免。

合規與監管應對能力，正逐漸轉化為企業能否在國際市場立足的關鍵競爭力。面對美中相繼推動的各類調查與限制，企業已無法僅靠價格或技術取勝，而必須在複雜規範中展現透明與自律。台灣廠商若能主動建立完善的原產地證明、強化供應鏈可追溯性並嚴格管理轉口行為，便能有效降低被視為規避制裁對象的風險。同時，重視反壟斷規範，避免差別定價與排他條款，不僅能預防調查，更能提升合作夥伴的信任。這已不只是防禦性措施，而是鞏固長期市場地位的積極戰略。

近期美中領袖雖在通話中釋放互訪訊號，展現維持溝通的意願，但這對台灣而言潛藏嚴峻挑戰。若美中進行「包裹式交易」，台灣議題恐被納入談判，成為經貿交換的籌碼；中國可能要求美方淡化對台灣支持，而美方則可能以模糊策略換取談判進展，使台灣在國際空間與安全上承受更大壓力。

面對新局勢，台灣必須展現主動性：一方面深化與美國合作，爭取制度性保障；另一方面積極參與更多區域貿易協定與多邊制度平台，鞏固國際支持。同時透過市場多元化、產業升級與供應鏈再定位，凸顯「可信賴夥伴」角色，強化與其他國家的合作。唯有將戰略平衡與制度協力化為實際行動，台灣才能在美中角力中不被邊緣化，並能爭取更大的迴旋與發展空間。