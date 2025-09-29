經濟日報社論／以台菲經濟走廊跨越巴士海峽

外交部長林佳龍。聯合報系資料照

在外交部榮邦計畫之下，「台菲經濟走廊」日前跨出重要的一步，為這前瞻性的方案畫出了一道彩虹。本報數次倡議，在地理位置鄰近和資源相對豐富之下，台菲應大力發展經濟合作；如今已具雛形，我們期待這個「走廊」在國際經濟混亂、全球化搖搖欲墜的今天，能為台菲兩地經濟的未來鋪陳出一條堅實的互利橋梁。

據報導，外交部長林佳龍日前率領48家企業代表，赴菲律賓蘇比克灣、新克拉克市及馬尼拉等地考察投資環境，包括基礎設施、工業園區、土地取得優惠等項目；同行的業界廣泛，涵蓋了半導體、無人機、再生能源、金融、食品等，受到當地政府和園區管理單位的高度重視。依政府構想，呂宋島和台灣地理位置十分接近，菲律賓又擁有人口紅利、勞工的英語掌握能力佳、交通設施完備，可作為台灣大南方新矽谷相關產業的延伸；台菲可以對接的產業包括智慧農業、半導體及AI產業、新能源、無人機、海纜運送資訊、數位基礎建設、造船業等。

台菲之間的確有足夠的互利空間，因為台灣擁有技術和資金，菲國擁有勞工和資源，兩地合作下彼此都能獲利。但相互需要只是「必要條件」，若要落實密切合作，還需要務實的方案和成熟的對接條件，將雙方產業和廠商銜接起來，這需要相當的時間、擘劃和機緣。所以，這次拜訪行動只是一個開端，還需要許多輔助性的規劃方案和適當措施，才能落實為各種投資和貿易行為。

其實，菲律賓早在30年前就想和台灣合作。1991年皮納度波火山爆發，蘇比克灣被火山灰覆蓋、美國海軍基地迅速撤離之後，菲國就求助台灣，在港口的黃金位置上建設「台灣工業園區」。所以，1993年後，帶來了一波對蘇比克灣投資的熱潮，主要是加工出口歐美。可惜，除了菲國一般營運效能不高之外，該港口國際航班不足，到馬尼拉轉運又路途遙遠，台商陸續撤資走人。近年來雖有「新南向計畫」，但是台商每年對菲國的投資案都在十件以內，長期得不到台商青睞。

在世界銀行出版的「經商難易度」中，菲國去(2024)年在全球190個經濟體中整體排名95，分項排名則為：建立企業（171）、建築許可（85）、電力獲得（32）、財產登記（120）、獲得資金（132）、保護少股投資者（72）、交稅（95）、跨境貿易（113）、契約執行（152）。可見，在菲國經商，設立企業和落實契約都當困難，已經是非洲國家的水準；所以其整體排名在東協原始六國中居末，落後在新加坡（2）、馬來西亞（12）、泰國（21）、汶萊（66）和印尼（73）之後，也不如後起之秀的越南（70），更不如急起直追的印度（63），和南韓（5）、台灣（15）更有天壤之別。台商在「新南向」力推之下，仍明顯忽略菲律賓，其來有自。

即使投資環境仍有頗大的改善空間，但有幾個菲國的特點值得考慮：其一，菲國目前的人口數已達到1.2億人左右，是1991年0.6億人的二倍，人均GDP也從730美元提高了五倍，為4,000美元左右，內需市場擴大到近十倍，除作為台商製造出口的基地之外，本身也是個不錯的中大型市場。即使當年不被台商看好的蘇比克灣，目前也已發展到1,500家企業，形成了相當規模的本地市場。其次，企業資金獲得困難，對台商而言相對容易克服。而企業設立困難和契約執行困難，可以請求政府組成團體和上下游供應鏈的整體投資方式，減少企業單打獨鬥來加以克服。其三，菲美關係一向良好，菲國對美國基本上沒有貿易盈餘，不易產生顯著的「川普震盪」，台商較容易發展出穩定的國際經貿關係。

因此，我們欣見政府搭建台菲經濟走廊，也希望台商關注和優化此事的發展，邁向台菲經濟合作的樂土。