聯合報黑白集／走鐘的創黨精神

民主進步黨創黨39周年，民進黨以「找回初衷、重新出發」為核心，公布身兼黨主席的賴清德給黨員的一封信。

民進黨創黨滿卅九周年，賴清德主席再提「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，但國人更記得「綠電、共諜、大峽谷」執政形象。當年黨外人士對抗威權體制，民進黨如今卻化身新威權體制，黨國一體、濫用司法，民進黨似乎變成當年自己最討厭的模樣。

今年九二八黨慶適逢花蓮災情，民進黨並未盛大舉辦，實際上也沒什麼事值得慶祝；賴政府執政一年多，政治惡鬥搞得天怒人怨。賴清德昨天發表公開信，呼籲黨員和支持者繼續鞭策與指教，「不足之處，我們會虛心檢討改進」。但萊爾校長的檢討改進，還有多少人信賴？

大罷免後，美麗島電子報和台灣民意基金會公布最新民調，不約而同指出五成七民眾不滿意賴清德執政。台灣民意基金會董事長游盈隆說，賴總統聲望遭遇空前打擊，民怨如火山噴發，近三個月民調共下滑十六個百分點，等於流失逾三百萬人支持。

每逢黨慶，前總統蔡英文和賴總統都把創黨精神掛嘴邊，因為缺什麼就喊什麼。但說到「清廉」，就讓人想起台南光電弊案；標榜「勤政」，竟連總統府都被共諜滲透；即使高舉「愛鄉土」，高雄卻爆發美濃大峽谷砂石弊端。民進黨今年黨慶主軸「回到地方、找回初衷」，但從中央到地方都偏離創黨精神，執政太久，初衷不再，彷彿只剩走鐘的創黨精神。