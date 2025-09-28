聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／鏟子超人「光復」台灣

聯合報／ 黑白集

教師節連假首日，「鏟子超人」大軍湧入光復車站，前往災區協助清理。 記者季相儒／攝影
教師節連假首日，「鏟子超人」大軍湧入光復車站，前往災區協助清理。 記者季相儒／攝影

還記得廿六年前九二一大震後的那個愛心台灣？志工湧入災區、物資堆滿救援站，所以我們可以對外國友人驕傲的說：台灣最美麗的風景是人。

可惜，近年一方面因政客的操弄，導致社會愈形對立；另一方面，緣於詐騙猖獗、慈善機構被攻訐或勸募不受信任，讓這道曾經的最美風景逐漸消逝。

不過，就在賴政府試圖藉由青鳥、黑熊強化台灣社會韌性之時，一群來自民間的「鏟子超人」志工，硬是在洪澇的泥濘中，開出堅韌美麗的花朵。

自七月丹娜絲風災後，「鏟子超人」逐漸成型。當時南部沿海多戶民宅屋頂被掀，慈善團體號召志工救災，集結點就選在利於往返的火車站。志工們不僅自帶鏟子、水桶清除泥濘，還捐募帆布並協助老人鋪設，幫農民撿集文旦落果。

這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩重創光復鄉，鏟子超人又從全台各地奔赴，且軍容更壯，開往光復的超人列車班班客滿，台鐵也在連假加開列車，原未停光復的列車刻意停靠，小編更在官網分享鏟子超人、煮飯超人、救援超人志工照。

台鐵臉書寫下「穿過車門的那一刻，你就是守護台灣的超人。」台灣人民真要感謝鏟子超人「光復」台灣！在政府失靈、黨政運作釋放「殺傷力消息」之時，鏟子超人不僅重建了最美風景，也感染更多同胞拋卻對立、重拾良善。

社論 鏟子超人 志工 馬太鞍溪 光復鄉 丹娜絲 堰塞湖 青鳥 愛心 台灣人

延伸閱讀

網曝花蓮災區賑災建議改捐「太陽餅」 台中人送暖800盒、物資直送花蓮

無頭蒼蠅？民眾曝光復鄉滿街鏟子超人遊走 衛福部：車站前已設協調站

屏縣消防特搜昨自花蓮返回 環保局出動高壓沖水車續支援

要先保護自己！花蓮湧現鏟子超人 疾管署籲要「戴口罩」防類鼻疽

相關新聞

聯合報黑白集／鏟子超人「光復」台灣

還記得廿六年前九二一大震後的那個愛心台灣？志工湧入災區、物資堆滿救援站，所以我們可以對外國友人驕傲的說：台灣最美麗的風景是人。

聯合報社論／加薩戰爭：有形和無形的兩個戰場

九月聯合國大會登場，我國循例推案有意義參與聯合國體系，外交部長林佳龍更前往紐約，出席了顧問公司「美國全球戰略」的招待會，也與帛琉總統惠恕仁會面。不過，正當台灣為我國退出聯合國後，外長首度在聯大期間現身紐約而得意之際，全世界焦點其實是在以巴「兩國方案」路線圖的聯大決議案，以及美國盟友對巴勒斯坦的承認。

經濟日報社論／巨大案震撼 敲響出口業勞權警鐘

一紙暫扣令，震撼的不僅是一家企業，更可能是整個出口導向的台灣經濟模式。當美國海關以「強迫勞動」為由，對巨大公司發出輸美產...

聯合報黑白集／被政治溢堤的人性

花蓮光復鄉遭洪流重創，人們見識到兩種人性。一種是捨身救人的大愛，一種是編織嫁禍的惡毒。

聯合報社論／誰讓「水淹光復鄉」成為無可避免的悲劇？

馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩，造成光復鄉嚴重破毀，居民迄今還在遍地泥濘中尋找親人，景況令人不忍。中央與地方對責任歸屬爭論不休，但更該釐清的是，這場災難是否原可避免？整理政府這一路的處理態度，光復鄉的命運，可能在堰塞湖形成時即已種下危機。

經濟日報社論／推動有感稅改 縮小貧富差距

賴總統近日下鄉訪問，宣揚政府推動「減稅」，依最新稅制試算，明年5月報稅時，年薪62.6萬元以下（約月薪5萬元）的國人將免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。