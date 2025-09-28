聯合報黑白集／鏟子超人「光復」台灣

教師節連假首日，「鏟子超人」大軍湧入光復車站，前往災區協助清理。 記者季相儒／攝影

還記得廿六年前九二一大震後的那個愛心台灣？志工湧入災區、物資堆滿救援站，所以我們可以對外國友人驕傲的說：台灣最美麗的風景是人。

可惜，近年一方面因政客的操弄，導致社會愈形對立；另一方面，緣於詐騙猖獗、慈善機構被攻訐或勸募不受信任，讓這道曾經的最美風景逐漸消逝。

不過，就在賴政府試圖藉由青鳥、黑熊強化台灣社會韌性之時，一群來自民間的「鏟子超人」志工，硬是在洪澇的泥濘中，開出堅韌美麗的花朵。

自七月丹娜絲風災後，「鏟子超人」逐漸成型。當時南部沿海多戶民宅屋頂被掀，慈善團體號召志工救災，集結點就選在利於往返的火車站。志工們不僅自帶鏟子、水桶清除泥濘，還捐募帆布並協助老人鋪設，幫農民撿集文旦落果。

這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩重創光復鄉，鏟子超人又從全台各地奔赴，且軍容更壯，開往光復的超人列車班班客滿，台鐵也在連假加開列車，原未停光復的列車刻意停靠，小編更在官網分享鏟子超人、煮飯超人、救援超人志工照。

台鐵臉書寫下「穿過車門的那一刻，你就是守護台灣的超人。」台灣人民真要感謝鏟子超人「光復」台灣！在政府失靈、黨政運作釋放「殺傷力消息」之時，鏟子超人不僅重建了最美風景，也感染更多同胞拋卻對立、重拾良善。