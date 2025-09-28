聯合報社論／加薩戰爭：有形和無形的兩個戰場

以色列總理內唐亞胡26日在聯合國大會演說時，數十國代表團退席抗議。 （法新社）

九月聯合國大會登場，我國循例推案有意義參與聯合國體系，外交部長林佳龍更前往紐約，出席了顧問公司「美國全球戰略」的招待會，也與帛琉總統惠恕仁會面。不過，正當台灣為我國退出聯合國後，外長首度在聯大期間現身紐約而得意之際，全世界焦點其實是在以巴「兩國方案」路線圖的聯大決議案，以及美國盟友對巴勒斯坦的承認。

在許多台灣民眾眼裡，遭以色列占領、轟炸得國不成國的巴勒斯坦，其實在聯合國擁有非會員觀察員國地位。九月中，聯合國大會通過《紐約宣言》，支持兩國方案；近日來，法、英、加、澳等國更紛紛宣布承認巴勒斯坦。

以色列和哈瑪斯在加薩的戰爭，現在出現了兩個戰場。一個是有形戰場，在加薩走廊及圍繞著以色列的各國，以色列除封鎖加薩並不斷轟炸掃蕩，對它認為具有威脅的國家也任意攻擊。另一個是無形戰場，涵蓋全球輿論，以色列的粗暴殘酷已難獲各國同情，迎來的是憤怒的批評。法國總統馬克宏聯合一四二個國家共同支持兩國方案路線圖的聯大決議案，以及新增多國承認巴勒斯坦，就是這波無形戰爭的結果。

兩年前，哈瑪斯對以色列發起恐攻，劫持了兩百多名人質，至今仍有四十七人未獲釋放。以色列隨後的猛烈反擊，已造成加薩六萬多人死亡；如今的加薩缺糧、缺醫藥，許多人活在沒有食物、水和住所的環境。以色列已占據加薩七成五的土地，仍持續揮軍掃蕩。以色列國防軍十五日晚發動大規模地面攻勢，發布強制疏散令，以軍坦克進入加薩城，逐一摧毀仍矗立的高樓，所有公共設施、醫院，無一倖免。

任何軍事行動的升級都將對平民造成極其嚴重的影響。聯合國人權組織呼籲以色列立即停止對加薩的地面攻擊，並表示越來越多的證據表明以色列犯下了戰爭罪、反人類罪甚至更多罪行，國際法院正在審理南非對以色列提出的種族滅絕指控，國際刑事法院對內唐亞胡發出逮捕令。

以色列不僅在加薩擴大戰爭，對於中東鄰國，更是肆無忌憚，這兩年來，以色列轟炸敘利亞、黎巴嫩已是家常便飯，在伊朗先後刺殺哈瑪斯領導人，還與美國一起轟炸了核武設施，現在連卡達都去炸，卡達不僅是承擔和談中間人的角色，更是美國在中東的重要安全盟友，但以色列殺紅了眼，只要能夠殲滅哈瑪斯的領導人，無所不用其極。

全世界已有一五七個國家承認巴勒斯坦國，連過去最支持以色列的西歐，現在都認為應該承認巴勒斯坦人獨立建國，去年是西班牙、愛爾蘭、挪威，今年聯合國大會期間，法、英、加、澳等美國重要盟友都加入承認巴勒斯坦國的行列，全世界幾乎就只有美國還繼續支持以色列了。

國際上承認巴勒斯坦國，主要是維持以色列與巴勒斯坦兩國和平並存的兩國方案，不致成為泡影，但以色列占領加薩、蠶食西岸和不斷建立猶太定居點，已讓此方案接近胎死腹中。

由法國領銜提出，由沙烏地阿拉伯與巴勒斯坦共同制定的和平路線圖，雖是可貴的外交努力，但沒有美國的支持，現實上不可行。以武器禁運為例，以色列雖面臨法、荷、英、西、義等國的部分或全部武器禁運，但是大部分武器進口來自美國，國際上難以孤立制裁以色列，只是逼以色列更加靠緊美國而已。

台灣雖不是聯合國成員，但是我們也不能助紂為虐，日前我國駐以色列代表捐贈非法屯墾區的醫療設備，就遭到國際組織的聲討。國際輿論自有公論，我們不能不反躬自省。