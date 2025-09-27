聯合報黑白集／被政治溢堤的人性

花蓮縣光復鄉堰塞湖災情，傳出民進黨立委王定宇在黨政高層群組，建議透過媒體或第三方釋出「具殺傷力的訊息」。 圖／聯合報系資料照片

花蓮光復鄉遭洪流重創，人們見識到兩種人性。一種是捨身救人的大愛，一種是編織嫁禍的惡毒。

六歲女童小沂，隻身躲在鐵皮屋梁上兩天，才由搜救人員將她救出。救難人員研判，與她同住的乾姑姑、姑丈在最後一刻以疊羅漢的方式將她舉到梁上，他們自己卻犧牲了。小沂勇敢地在梁上撐了兩天，活下來告訴我們這個大愛的故事。

一名男子則說，洪水瞬間淹得好高，他拉著八十四歲的老母要她抓緊；母親卻撥開他的手，隨即沉沒。母親因不願拖累兒子逃生，選擇放手，這又是什麼樣的愛？

另一方面，我們也看到一些被政治溢堤、甚至淹沒的人性。民進黨立委的群組，王定宇要求黨政團隊放出「具殺傷力」的消息攻擊花蓮縣府，大家便七嘴八舌呼應。一向形象不錯的林淑芬要求製作「死亡人民分布圖」，蔡易餘則要求將「潰堤」正名為「溢堤」，農業部便據此通令媒體不准再提「潰堤」。全民正關注救災之際，執政黨立委卻集體策畫著如何栽贓在野黨，他們的人性呢？

執政黨不認真執政，不心繫百姓，卻想方設法利用旁門左道攻擊對手、管制媒體報導，這是在為誰執政？賴清德那天親赴花蓮，好不容易說出一句「今天我們都是花蓮人」，唯一誠懇之詞可能只有「今天」。

政治若失去人性，人們還能奢望正義嗎？