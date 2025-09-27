聽新聞
聯合報黑白集／被政治溢堤的人性

聯合報／ 聯合報黑白集

花蓮縣光復鄉堰塞湖災情，傳出民進黨立委王定宇在黨政高層群組，建議透過媒體或第三方釋出「具殺傷力的訊息」。 圖／聯合報系資料照片
花蓮縣光復鄉堰塞湖災情，傳出民進黨立委王定宇在黨政高層群組，建議透過媒體或第三方釋出「具殺傷力的訊息」。 圖／聯合報系資料照片

花蓮光復鄉遭洪流重創，人們見識到兩種人性。一種是捨身救人的大愛，一種是編織嫁禍的惡毒。

六歲女童小沂，隻身躲在鐵皮屋梁上兩天，才由搜救人員將她救出。救難人員研判，與她同住的乾姑姑、姑丈在最後一刻以疊羅漢的方式將她舉到梁上，他們自己卻犧牲了。小沂勇敢地在梁上撐了兩天，活下來告訴我們這個大愛的故事。

一名男子則說，洪水瞬間淹得好高，他拉著八十四歲的老母要她抓緊；母親卻撥開他的手，隨即沉沒。母親因不願拖累兒子逃生，選擇放手，這又是什麼樣的愛？

另一方面，我們也看到一些被政治溢堤、甚至淹沒的人性。民進黨立委的群組，王定宇要求黨政團隊放出「具殺傷力」的消息攻擊花蓮縣府，大家便七嘴八舌呼應。一向形象不錯的林淑芬要求製作「死亡人民分布圖」，蔡易餘則要求將「潰堤」正名為「溢堤」，農業部便據此通令媒體不准再提「潰堤」。全民正關注救災之際，執政黨立委卻集體策畫著如何栽贓在野黨，他們的人性呢？

執政黨不認真執政，不心繫百姓，卻想方設法利用旁門左道攻擊對手、管制媒體報導，這是在為誰執政？賴清德那天親赴花蓮，好不容易說出一句「今天我們都是花蓮人」，唯一誠懇之詞可能只有「今天」。

政治若失去人性，人們還能奢望正義嗎？

社論 光復鄉 王定宇 農業部 民進黨 蔡易餘 林淑芬 賴清德 潰堤 洪水

相關新聞

聯合報社論／誰讓「水淹光復鄉」成為無可避免的悲劇？

馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩，造成光復鄉嚴重破毀，居民迄今還在遍地泥濘中尋找親人，景況令人不忍。中央與地方對責任歸屬爭論不休，但更該釐清的是，這場災難是否原可避免？整理政府這一路的處理態度，光復鄉的命運，可能在堰塞湖形成時即已種下危機。

聯合報黑白集／被政治溢堤的人性

花蓮光復鄉遭洪流重創，人們見識到兩種人性。一種是捨身救人的大愛，一種是編織嫁禍的惡毒。

聯合報黑白集／誰要下地獄？

川普癮頭又犯了，他到聯合國演說，砲火四射，暴論連篇。他以上帝審判的口吻警告各國：「你們的國家正走向地獄！」歷史上最狂妄的皇帝，都沒敢這般放肆。

聯合報社論／災難當前，執政團隊莫再黨同伐異大搞文宣

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，已有十餘人罹難，仍有十多人失聯下落不明。在全國理當齊心救災之際，民進黨卻接連上演黨政串連推諉的醜戲，意圖將責任推給地方政府。閣揆卓榮泰巡視災區，更與藍委互嗆，拂袖而去。中央與地方的對峙，要演到何時方休？

經濟日報社論／推動有感稅改 縮小貧富差距

賴總統近日下鄉訪問，宣揚政府推動「減稅」，依最新稅制試算，明年5月報稅時，年薪62.6萬元以下（約月薪5萬元）的國人將免...

經濟日報社論／輝達投資OpenAI 是機會也是警訊

OpenAI與輝達（NVIDIA）宣布建立戰略合作關係，輝達將投入1,000億美元，分階段建置10GW（瞬間最大用電量約...

