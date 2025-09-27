聯合報社論／誰讓「水淹光復鄉」成為無可避免的悲劇？

馬太鞍溪開口堤26日的最新空拍畫面。 圖／林保署花蓮分署提供

馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩，造成光復鄉嚴重破毀，居民迄今還在遍地泥濘中尋找親人，景況令人不忍。中央與地方對責任歸屬爭論不休，但更該釐清的是，這場災難是否原可避免？整理政府這一路的處理態度，光復鄉的命運，可能在堰塞湖形成時即已種下危機。

馬太鞍溪坍方雖由來已久，但從形成堰塞湖到溢流成災，是近兩個多月的事。這段期間，中央的農業部、內政部及經濟部原有機會積極作為，將災害降至最低，卻一再錯失。第一個時間點，是薇帕颱風豪雨造成堰塞湖形成的七月廿六日，當時堰塞湖面積僅十八公頃、水量一四○○萬公噸，湖面與壩頂落差超過一百公尺。然而，農業部林保署只採取空勘、航測建模等消極手段因應，並未積極面對。

第二個時間點，是八月中旬楊柳颱風來襲，為防堰塞湖溢流，花蓮縣預防性撤離近七百人。當時立院正協商《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》草案，在野黨要求把馬太鞍溪堰塞湖整治納入。但農業部長陳駿季認為「沒有立即潰堤危險」，並說由於地處偏遠、重機具難以到達，「短期內無法清除」；只能透過下游疏濬、預防避難等措施因應，待「防汛期過後」再作長期打算。另一個處理堰塞湖的機會，又告失去。

亦即，農業部八月中即已定調，除了監控，不對堰塞湖進行任何處理。陳駿季的說法中，又把「暫無危險」、「無法處理」及「暫不處理」全混為一談。從結果看，堰塞湖顯然不是「沒有危險」；可見，農業部是把「沒有危險」當成「不處理」的藉口。溢流前，水量驟增至近億噸，當然也就不可能處理，「水淹光復鄉」遂成了必然結果。

如果對災情評估得當，疏散計畫明確並落實執行，災難仍有可能降至最低，但農業部苟且因應。花蓮地處颱風、地震頻繁區，近年災情不斷，但林保署邀請的專業團隊卻排除「潰壩」可能，認為「晴天溢流」的機會較大。直到九月廿一日，林保署的緊急通報，仍僅建議撤離二百多戶約六百人。次日，李鴻源率領的台大團隊評估出爐，情況急轉直下，將撤離戶數大增為一千八百多戶、八千多人。但如此臨時的驟變，地方政府已措手不及。

因錯估溢堤時間和水量，也影響相關因應。由於溢水量超過預期四倍，馬太鞍溪橋瞬間被沖垮；至於水利署用水泥塊、太空包填補的馬太鞍溪堤防破口，當然也被沖毀，洪水迅即灌進光復鄉民宅街區。尤其，內政部的指引將「垂直避難」列為選項，導致居民危機意識降低及疏散效果不佳，終釀成不少老人淹死家中的慘劇。

賴政府堅稱馬太鞍溪堰塞湖是「溢流」，而非「潰壩」，明顯避重就輕。目前堰塞湖水量只剩先前的七分之一，高度剩二分之一，其實就是「潰壩」。政府堅稱「溢流」，只是為迴避自己評估錯誤、規畫不足之失，以便把責任推給地方執行疏散不力。

二十多年前九二一震災後，九份二山亦形成堰塞湖，當時水保局冒著餘震、土石不穩之險，一個月內建成臨時溢流道，避免了溢流和潰壩的危機。前後對照，林保署的避重就輕，令人扼腕。

這場災難，若非內政部兩周前緊急找李鴻源領導台大團隊加入評估，因而提出大疏散之議，災情恐將嚴重數十倍。而內政部長劉世芳會說出「頂多家門口有些水淹過就算了」這種話，也暴露了其輕率及敷衍。政府團隊低估危機，不斷為自己的「不作為」找藉口，正是「水淹光復鄉」的真相。