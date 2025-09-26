聯合報黑白集／誰要下地獄？

美國總統川普23日在聯合國大會發表談話，公開批評聯合國只會說不會做，沒有嘗試協助結束任何一場戰爭。 （法新社）

川普癮頭又犯了，他到聯合國演說，砲火四射，暴論連篇。他以上帝審判的口吻警告各國：「你們的國家正走向地獄！」歷史上最狂妄的皇帝，都沒敢這般放肆。

同一時間，他的「老朋友」習近平卻到新疆去參加自治區成立七十周年盛典，要求「築牢反恐維穩的人民防線」。

川普上一任期最後一天，他的國務卿龐培歐丟了一頂「種族滅絕」的罪名給新疆，讓北京頭疼不已。這幾天，川普又盯上新疆，誓言奪回阿富汗的巴格蘭基地，說離那兒一小時車程就有中國的核武基地。這顯然是敲山震虎，告知北京美國已發現新疆的新動靜。話音剛落，習近平就風塵僕僕跑去新疆，怕不是純屬巧合。

四年前，美國衛星就拍到新疆哈密正在建造上百座核飛彈發射井；這次九三大閱兵，央媒直白說東風五Ｃ射程覆蓋全球，就是衝著老美。川普一定覺得頭皮發麻，才放話重返阿富汗。

雖急著對付中國，川普卻揹著一個沉重包袱。以色列兩年來在加薩狂轟濫炸，上演逼真版「種族滅絕」，近日還炸了卡達。這幫新疆洗白了不說，英、法等眾盟友還紛紛宣告承認巴勒斯坦；中東諸國更急著另找核保護傘。川普繼續死挺以色列，卻孤立了自己。

新疆、加薩與以色列彷彿成了現代寓言。川習十月首爾會，習近平不免要跟川普問明白：誰要下地獄？