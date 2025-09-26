聯合報社論／災難當前，執政團隊莫再黨同伐異大搞文宣

行政院長卓榮泰（左）24日勘災稱撤離有瑕疵，將查明原因；國民黨立委傅崐萁（右）批行政院只出一張嘴，死傷都是因垂直避難卡住。兩人不歡而散。 圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，已有十餘人罹難，仍有數十人失聯下落不明。在全國理當齊心救災之際，民進黨卻接連上演黨政串連推諉的醜戲，意圖將責任推給地方政府。閣揆卓榮泰巡視災區，更與藍委互嗆，拂袖而去。中央與地方的對峙，要演到何時方休？

這場前所未見的堰塞湖溢流洪災，瞬間吞噬原鄉村落，帶走不及逃生的老弱性命，悲情難以細數。此時此刻，官員再怎麼冷血無情，也應先把握黃金七十二小時，將搜尋失蹤者列為第一要務。其次，當地災民多達近萬人，協助安置及發放救援物資的工作繁瑣，在在需要中央與地方協調。至於責任的釐清，暫可交由輿論及司法代勞；再怎麼看，眼前都不是政治文宣戰及口水戰的時機。

但就在當地鄉民還在為逝者垂淚之際，綠委吳思瑤率先發動攻勢，指責花蓮縣長徐榛蔚不在國內，導致救災不力。殊不知，徐榛蔚前一日已緊急取消行程，返回花蓮坐鎮指揮。吳思瑤的攻擊，挨批是在甩鍋造謠。接著，民進黨團舉行記者會，批評花蓮縣府未配合中央指示做好疏散計畫。此外，綠委黨團群組更傳出，綠委王定宇建議黨政團隊透過第三方釋出「具殺傷力」消息，「以利友軍、本黨委員和政務人員接著反擊」。一場災難，看在民進黨眼裡，難道都變成了「機會」？

最劍拔弩張的一幕，在閣揆卓榮泰赴花蓮勘災時上演。當時傳出失聯民眾達上百人，卓揆竟當眾與立委傅崐萁一路從馬太鞍溪橋吵到光復糖廠前進指揮所；最後拂袖而去時，還拋下一句：「人民等的不是這一刻，結束！」

中央與地方的口水戰當然不是民眾樂見，大家企盼的是無分中央與地方的慰助，以及救災人力物力的投入。卓揆卻未在關鍵時刻展現高度，仍以藍綠對峙的態度處理救災，渾然忘了自己最高行政首長的責任。賴總統也不遑多讓，他雖一改先前宣稱「國軍不能進民宅」的說法，下令國軍全力協助花蓮，卻不忘甩鍋地方，稱中央已多次預警花蓮。總統顯然沒搞清楚，馬太鞍溪雖在花蓮，但堰塞湖的監測屬於中央農業部及內政部的權限，這是中央難以規避的責任。

災難當前，馬太鞍溪堰塞湖的危機仍未解除，民進黨卻利用中央與地方矛盾大作文章，令人感到不可思議。相形之下，台東、新北、桃園、雲林等縣市政府都主動派出人力和機具，前往花蓮協助救災，和中央的急於卸責地方，形成對比。包括協助內政部建立救災疏散區域藍圖的，也是長於治水的藍營前內政部長李鴻源。

回顧二○一六年南台灣大地震，台南維冠大樓倒塌，造成一一五人罹難。當時，馬總統及閣揆張善政立即前往台南勘災，下達救助與安置的指示。張善政更稱許，當時台南市長賴清德的救災考慮周到，說中央與地方救災一體。馬英九聽聞賴市長震後每天睡不到四小時，連鞋子都跑到「開口笑」，特別發文稱他「感到不捨」。如今賴清德當家，遇到地方發生緊急災難，卻未發揮「救災優先，究責其次」的同理心， 民眾深受洪水之災，泥濘滿屋的瘡痍，難免對政府的行政能力發出質疑。

對照當年台南大地震深受中央關照，賴政府團隊今天面對馬太鞍溪洪災卻是截然不同。如果黨同伐異的政治文化不改，賴清德想要的「全社會防衛韌性」，恐怕只是笑話。