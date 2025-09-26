經濟日報社論／推動有感稅改 縮小貧富差距

明年5月報稅時，年薪62.6萬元以下（約月薪5萬元）的國人將免繳所得稅。聯合報系資料照

賴總統近日下鄉訪問，宣揚政府推動「減稅」，依最新稅制試算，明年5月報稅時，年薪62.6萬元以下（約月薪5萬元）的國人將免繳所得稅，是展現政府把稅收還給人民的精神。他還強調，2025年將是台灣史上國人「稅負最輕」的一年。

首先，他說的「年薪62.6萬元以下（約月薪5萬元）將免繳所得稅」，恐有資訊誤導之嫌。因為今年的「免申報標準」，是免稅額9.7萬元及標準扣除額單身13.1萬元的合計數22.8萬元。單身上班族還可享有薪資所得扣除額21.8萬元，共可扣除44.6萬元，也就是年薪超過44.6萬元者，仍可能須繳納所得稅。

賴總統所指的年薪62.6萬元內免繳所得稅，限於單身上班族租屋而享有房租特別扣除額18萬元者，並非適用於所有納稅人。若有上班族，因認為年所得低於賴總統所指的62.6萬元免繳稅門檻，明年5月不申報，極可能因漏報而遭到補稅和處罰。也難怪，財政部不得不出面澄清：「並非所有月薪5萬元以下的勞工都免繳所得稅」。

其次，他所指政府推動「減稅」或採行最新稅制，並非事實；因為這兩年綜所稅並無調整或改革；114年綜所稅所有的免稅額、扣除額和113年的金額都一樣，何來新的稅制？稅制既然未變，免稅額與課稅級距金額的調高，都是依據稅法30年前就內建的物價指數連動法，並非賴總統上任後推動「減稅」。

再說「房租特別扣除額」18萬元，那是因為房租過去在「列舉扣除額」（列扣）中，隨著「標準扣除額」（標扣）不斷的提高，愈來愈少人採用列扣。根據財政部房租支出抵稅表，108年列舉房租扣除的僅2.7萬戶，占租屋族約100萬戶還不到3%；111年更降為2.4萬戶，占比降至2.5%，即知房租列扣等同於雞肋而逐年減少。

在民間團體多年鍥而不捨的努力和跨黨派立委的支持下，才於112年底修正稅法，將房租由「列扣12萬元」改為「特扣18萬元」，讓租屋族享有減稅的實益，113年上路。由此可知，新增的18萬元房租特扣，應屬民間貢獻，並非政府的功勞，更與賴政府無關。

賴總統說「今年將是台灣史上稅負最低的一年」，則是匪夷所思，連財政部都無法在年度中間大膽預測全年稅收的水準，且綜所稅制在114年又沒任何改變，不知道賴總統何以能誇下「稅負最低」的豪語？

事實上，消費者物價指數113年度上漲2.17%，今年前八月上漲1.6%，累計漲幅已超過稅法調高免稅額、扣除額等的3%門檻，但最快也要到明年才能調高。因此，113、114兩年的免稅額、扣除額未隨物價調整，等於實質增加了納稅人的稅負，也就讓納稅人多負擔了至少3.8%的「通膨稅」。可以確定的是，今年的所得稅負，絕對不可能是史上最低。

此外，綜所稅只是眾多稅目之一，衡量一國的租稅負擔，一般都是將「全部稅收」除以GDP得到的比率。蔡政府八年的稅收成長率，多以經濟成長率的數倍成長，已使我國的租稅負擔率從109年的12%，逐年遞增到113年的14.8%，創26年來新高。就算今年稅收成長低於經濟成長，而使租稅負擔率下降，也絕無可能變成史上最低。

總之，賴總統宣揚的上述綜所稅政績並不符事實，建議賴政府應該檢討所得稅制，尤其是物價連動調整，因時間落後而產生的「通膨稅」問題，及早推動有感的稅改，讓整體稅制發揮縮小貧富差距的功效，諸如此類的具體作為，才能有效提升賴政府的聲望。