聯合報黑白集／需要時，國家警報沒響

馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，大水沖進花蓮縣光復鄉市區，石姓婦人難過落淚，「媽媽被水淹沒了，走了」。 圖／民眾提供

馬太鞍溪堰塞湖因豪雨溢流，對花蓮光復鄉造成重創。滾滾洪流沖垮橋梁，橫掃村落，捲走汽車，有如日本當年海嘯肆虐的景象重演。值得慶幸的是，前一天當地村落預防性撤離了數千人，絕大多數居民逃過一劫，但仍有十餘人因逃生不及葬身洪流。

堰塞湖七月間才因山坡崩落形成，八月中，當地民代曾憂慮是否會潰堤。中央負責的農業部認為沒問題，根據林保署估計，要到十月初才有危險。但面對天災，人就是不能太鐵齒，災難提早了半個月到來。這次，要不是前一天先行撤離了大多數居民，後果將難以想像。

比起海嘯的不測，堰塞湖潰決與否更容易防範。這次在溢堤之後，監控團隊即時警告洪峰時程，馬太鞍溪橋雖遭沖毀，但橋上人車均已疏散，這是萬幸。但有些居民仍心存僥倖，直至員警在現場呼喊，才倉皇逃生。在這種重要時刻，為何國家級警報未及時響起，讓人納悶。上周國家防災日，大家都收到測試的警報，何以大難臨頭時反而沒警報？

國家級警報主要是針對地震而設，但海嘯亦在警告範圍，為何像堰塞湖溢潰這麼緊急的災難卻未派上用場？國家災害防救科技中心已將馬太鞍堰塞湖列為監測對象，也有足夠的科技設備掌握，但這次民眾接收的相關訊息顯然不足。經過這次事件，政府得想遠一些。