聯合報社論／月入五萬以下免稅：一句討好背後三項難堪

賴總統近日在苗栗拜廟時拋出「大福音」，宣稱月入五萬以下的上班族明年免繳所得稅，稅收主要將由一％的高收入者承擔，明年將是國人「稅負最輕」的一年。此話，被視為他拉攏年輕世代的「德政」。事隔兩日，財政部跳出來幫他擦屁股，稱不是所有月入五萬以下者皆適用，必須是「單身、租屋、自住、無其他收入者」方符資格。賴總統急於討好年輕人，卻犯了輕率、誇張的毛病。

「高所得者承擔」、「稅負最少的一年」都是吸引人的話術，但這其實並非政府最新政策，財政部去年八月即宣布過了。根據稅制設計，更準確的說法應該是，「年所得在六十二．六萬以下」的公民，可以免繳所得稅。賴清德卻把這個數字除以十二，簡化成「月薪五萬元以下」，聽起來確易懂而誘人，但兩者卻大異其趣，劃不上等號。

所謂「年所得六十二．六萬以下」，是將免稅額九．七萬元、標準扣除額十三．一萬元、薪資所得扣除額廿一．八萬元、及租金扣除額十八萬元等加總而得。無論如何，絕不等於「月入五萬元」。比方說，年輕人若與家人同住，沒有租金扣除額可扣抵，即使月入五萬以下，未必滿足免稅的條件。如果有其他兼差、年終、獎金或股利所得，當然也就不符合免稅條件。賴總統雖說出了年輕人愛聽的話，但等到承諾無法兌現時，他勢必受到反彈衝擊。

硬將「年所得六十二．六萬」說成「月入五萬以下」，雖簡明易懂、直入人心，卻大大偏離了事實。也難怪，財政部要急忙幫他踩煞車，補正修辭。但賴清德犯下這樣的錯誤，已不是第一回。二○一八年他擔任行政院長時曾說，台灣勞工的「平均薪資」是四．九九萬元，如果薪資不到此數，員工可以向老闆要求加薪。其實，那年勞工平均薪資「中位數」僅三．九萬元，賴清德為了誇大勞工薪資，將紅利、年終、績效等非經常性薪資都計入，將勞工薪資膨脹了一萬元，還拿不實數字說嘴。事隔多年，賴清德顯然仍未學到教訓，也還沒學會實話實說。

「月入五萬以下免稅」及「稅收由一％高收入者負擔」，聽起來都是悅耳的德政；從另一面看，它傳達的卻是台灣貧富不均加劇的冷酷現實。財政部統計，台灣一％最高所得的人，合計繳交了全國四成的稅；另有四成三的民眾則因未達門檻，完全不必繳稅。這樣的統計，刻劃的不正是「貧富兩極化」的圖象嗎？如果一個國家正達青壯年齡的工作人口，有極高的比率達不到納稅門檻，試問，十年廿年後，國家的未來要靠誰支撐？

賴清德把「年輕人不納稅」當成自己的德政，卻沒看出，這正是國家經濟及社會發展不均的病態。如果台灣的財政要仰賴那一％的富人，而年輕世代卻被當成「弱者」加以呵護，這樣耽於病態現狀的社會，奮進提升的活力要從何而來？更令人驚心的是，根據主計總處統計，去年台灣勞工的實質經常性薪資中位數為三．四五萬元，這個數字比起賴清德二○一八年擔任閣揆時的三．九萬元，竟還降低了五千元。六年過去，平均薪資竟是倒退，總統卻還在炫耀台灣經濟超越南韓，如此見樹不見林，不會太諷刺嗎？

無論「月入五萬以下免稅」是否德政，此議題帶出背後的三項事實，卻是極其難堪。一，台灣近年貧富差距急劇擴大，到了可怕的地步；二，我們的年輕世代，被擠入無關緊要的行列；第三，賴總統一心想著討好，卻忘了經濟根本與社會公平亟待修正。