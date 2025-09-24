聽新聞
聯合報黑白集／何不去美濃辦黨慶？

聯合報／ 黑白集

高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，圖為其中一處日前遭踢爆的大峽谷。圖／聯合報系資料照片
高雄美濃農地被挖成大峽谷，賴政府對這些「巨大地景」仍未展開系統性調查，卻在規定禁飛無人機後，又派工人急搭「鐵皮長城」。綠漆圍籬一望無際，網民大酸，這是台灣的「民主遮羞牆」，應規畫成風景區收門票，讓大家欣賞「民主進步」。

高雄市府說，圍起來是避免誤闖。民眾質疑，以前根本不關心安全問題，檢舉都不理，難道「圍起來好辦事」，以免外來人拍照，再次東窗事發？

高雄被民進黨當成「民主聖地」，現在卻是弊案大熱點。除了光電場啃光大樹區山坡，美濃大峽谷天坑與濫倒廢棄物毒化馬頭山，都是長達廿多年的弊案，見證綠色執政「點石成金」的傳承。更別說，興達電廠大爆炸後，竟會發生法蘭零件「關鍵證物被消失」的怪事，詭譎堪比天坑增生。

賴清德上任時，承諾成立「清廉勤政愛鄉土」政府，高雄弊案連環爆，被網友改成「輕廉金政愛挖土」。這些數不完的濫墾盜採、偷倒廢毒，加起來的違法所得是好幾個京華城案，司法檢調卻只草草傳業者作筆錄，便廉價交保。根本無礙惡勢力另起爐灶。

民進黨黨慶將至，端出「回到地方、找回初衷」為主軸。諷刺的是，黨中央只在台北辦餐敘，不敢面對地方基層。賴清德下鄉也只現身樁腳群眾前。創黨初心陷在天坑裡，黨慶何不去美濃辦？

社論 美濃大峽谷 天坑

