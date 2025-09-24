聯合報社論／滿腦子「卡」，賴政府能辦通什麼？

雙城論壇原訂25日舉行，卻因賴政府遲未核准，北市府在出發前三天突然喊卡，將延期至年底。圖為台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片

台北—上海「雙城論壇」原訂廿五日舉行，卻因賴政府對ＭＯＵ（合作備忘錄）及相關作業遲未核准，北市府在出發前三天突然喊卡，將延期至年底。對此，陸委會副主委梁文傑聲稱「意外」，強調原本當天就要「發證」，讓全團前往上海。「雙城論壇」是兩岸間僅存的官方溝通管道，是雙方善意最後的維繫；如果陸委會確抱著樂觀其成的態度，究竟誰在從中阻撓干擾，令人好奇。

根據本報兩岸關係年度大調查，八成八民眾支持兩岸應該溝通交流，有六成三民眾不滿意目前賴總統處理兩岸關係的表現，不滿意比率較去年增加了二十個百分點。主要原因，就是賴總統一年多來不斷升高兩岸緊張，故意忽略或切斷兩岸間的歷史和文化關係，同時緊縮陸配、赴陸藝人及一般民眾的言行管制，導致台海之間嫌隙不斷。在這種情況下，雙城論壇原被寄望能稍稍緩和兩岸關係；未料，仍遭到中央莫名的卡關。

綜合北市府的說法，我方代表團無法成行的原因包括：兩周前送交陸委會的出訪行程審核，到出發前三天仍未批核，亦未回覆有何意見。此外，一月前送交各部會的ＭＯＵ審核，有的部會根本「已讀不回」，有的部會則要求調整內容。如此一來，就得與上海市再行商討，時間上即來不及準備。由此可見，陸委會對雙城論壇突然延期感到「意外」與「遺憾」，基本上只是惺惺作態。因為都已臨到出發前夕，陸委會還不核發出入境證件，怎不讓北市府覺得中央有意刁難？

此外，北市府計畫與上海市簽署兩份ＭＯＵ，一是職業技能培訓，二是河岸治理，也都因中央部會有意見而卡關。據稱，國安人士認為技職教育交流ＭＯＵ的內容太過模糊，看不出是要將我們的學生送到上海受訓，或是要讓上海的技職生來台受訓；而不論何者，都違反現行法令「不許從事兩岸人力仲介」的規定。可笑的是，北市府設想的只是兩岸技職生的「培訓經驗交流」，根本無關「就業」，更談不上兩岸「人力仲介」的問題。國安人士故意把問題複雜化，扯上兩岸仲介；若連技職交流都要拿大帽子來「卡」，那兩岸間還有什麼事是辦得通的？

試想，技職交流和河岸治理，都是台北—上海間所能交流的地方事務性工作，無一涉及主權問題。然而，賴政府對這些枝微末節事項三卡四卡，陸委會卡完還不夠，勞動部、內政部接著卡；共識會議開完，還有「國安人士」扮演最後的幕後黑手。若不是蔣萬安團隊韌性堅強，哪個市府禁得起這麼多無謂的折磨和冷眼？

梁文傑上周對蔣萬安率領的雙城論壇代表團提出「四個提醒」，要求注意對等尊嚴、不得臨時變更行程等事項；除在展示官威，也在限縮交流框框。如今雙城論壇延期舉行，陸委會官威無處可發，只好用「遺憾」來遮掩。問題在，賴政府從未意識到北市府是在幫助中央維繫兩岸關係，如果連雙城論壇都斷線，兩岸間的善意要靠誰來支撐？包括民進黨政府多年來不斷破壞的兩岸互信，要指望誰來修補？

民眾不信任賴清德處理兩岸關係的作法，與對他處理國政的不滿意，其實是平行並進的。主要癥結是，賴總統未意識到執政者的責任就是在推動政務，為人民謀福祉；他把大半力氣都用來對抗，展現元首的威風。過去一年半，府院黨用釋憲及覆議來杯葛立法院，用「大罷免」來伺候在野黨立委，用削減預算來修理地方政府，用漲電價來懲罰老百姓。這樣一個滿腦子想著「卡」的政府，要把國家帶到哪裡去？