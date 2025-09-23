聯合報黑白集／賴總統的「親民工程」

淡江大橋合龍典禮出現「歡迎最親民的賴總統視察」布條，承包廠商承認是自行懸掛。 圖／新北市政府提供

賴總統出席淡江大橋合龍儀式，現場出現「歡迎最親民的賴總統視察」布條，被諷是「馬屁文化」。儘管廠商承認是自行懸掛，不過證諸賴總統近日的一些言行，「賴總統親民工程」確實正在進行中。

一個月前，賴總統去台南關心風災後續復原，爬梯拿瓶裝水給屋頂修繕工人。幾天前，賴總統視察蘭陽女中，有學生要求合照，賴總統還轉身問老師「可不可以？」。另外，他在苗栗提出客家國政報告，還向大家說「歡迎質詢」。柔軟身段，都與過去的高傲風格不同。

這些改變，頗似二○一八年九合一敗選後，民進黨為前總統蔡英文打造「辣台妹」人設。當時蔡英文因敗選、救災爭議等事件，聲望跌到谷底；民進黨遂為其打造「接地氣」的辣台妹形象。民進黨應是想複製這個模式，貼到賴清德身上。

但時移世易，這種「人設改造法」對賴總統是否奏效，是一大疑問。蔡英文能連任，與其說是「人設改變」，不如說是國際大環境變化，加上國民黨自爆。賴總統的根本問題則不在高傲或親民，而是他和民進黨「戰到底」的心態；除非本質改變，親民形象助益無多。

因此，與其費心經營親民表象，不如改變施政心態。大罷免後，民眾期盼政治放兩旁、民生擺中央。如果賴總統仍鬥志高昂，上演幾場親民戲碼，終究無用。