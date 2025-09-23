聯合報社論／台電黑洞和錯誤政策，都算在全民頭上？

台電董事長曾文生（右）20日舉行記者會，指興達電廠氣爆是因管線設備的法蘭「未使用正確規格的密封墊片」。 圖／聯合報系資料照片

經濟部宣布，民生電價十月起全面調漲，所有住家、商店皆難倖免。這是近七年來政府第五度調漲電價，從蔡政府到賴政府，「漲電價」成為日常。問題在，政府一面漲電價，一面補貼台電，台電的虧損還在上升，綠能弊案仍層出不窮，而政府則絲毫無意修補錯誤的能源政策。台電黑洞與錯誤的政策，能全算在人民頭上嗎？

表面上，這次「平均電價」只漲○．七一％，但這只是一種話術。由於這次只漲民生用電，受影響戶數達到一四五○萬戶，一般庶民和商家都難逃其殃，平均漲幅超過三％。台電聲稱，調漲可增加一年六十億元收入；但比起台電今年預計虧損數四一四億元，只是區區之數。

近幾年，政府對台電編列的預算補貼，已超過一千七百億元，增資金額則達一千五百億元。此外，中油今年六月起還調降電業天然氣價格，變相幫台電降低成本，台電因此六月即盈餘一三○億元，反導致中油虧損一一二億元。賴政府這種「犧牲中油救台電」的操作，根本是一手遮天，無所不用其極，嚴重扭曲國營事業的正常治理。

對於自己的虧損，台電一直以「俄烏戰爭」和「燃料價格上漲」為託詞，拒絕承認是「廢核」和「高價買綠電」肇禍。但數字會說話，核電發電成本遠低於平均電價，一年可為台電創造上千億收入；但政府卻強橫關閉核電廠。台電以高價外購的光電和風電，比重不斷增加，每年為台電帶來數百億虧損。廢核的結果，台電的虧損當然節節上升。

台電的公司治理，更讓人怵目驚心。興達電廠新二號機日前氣爆，經追查，竟是管線設備的法蘭「未使用正確規格的密封墊片」，導致試運轉時天然氣外洩引發爆炸。近日林口一、二號機相繼故障，台電連核二、核三輕油發電機組都派上場救援，但備轉容量率仍一度低於四％，供電岌岌可危。

民進黨引以為傲的「風光綠電」，如今已成為台電鉅額虧損的主因，甚至未來可能成為「爛尾樓」。離岸風電第二、三期不是進度落後，就是廢標、棄標；連台電的二期風場，都面臨失敗命運。光電更是慘不忍睹，除了官商勾結弊案不斷，面對風災便被吹得七零八落，更暴露光電板回收機制缺憾。

最荒謬的是，台電欲將除役的核三廠「轉型」為光電廠，施工中就爆出濫挖問題，水土保持不良而嚴重汙染附近海域。和高雄大樹光電場的鬼剃頭事件相比，如同難兄難弟。民進黨汙蔑核電將「禍留子孫」，但核電廠未造成生態危機，大樹光電場卻一夕做到了。

為了民進黨的非核家園政策，國家已付出上兆的代價，換來的卻是環境破毀、弊案頻傳、台電虧損和供電日益緊張。這次電價調漲，等於是將能源政策錯誤、台電治理崩壞的責任都轉嫁給人民。民眾掏荷包幫政府補黑洞，還得面對物價上漲壓力，誰能服氣？

最可議的是，賴政府沒有任何調整錯誤政策的意願。面對「重啟核三」公投的強大民意，賴政府繼續拖延；前任經濟部長郭智輝喊停的「浮動式風電」，新部長龔明鑫則宣布「積極推動」；至於損壞頻仍的太陽能光電，則宣布將採「以舊換新」因應。如此作法，根本毫無反省，只是愈發加重未來太陽能板棄置的環境風險。

民進黨的能源政策，因死抱「廢核」神主牌而走偏，又因捲入鉅大的「風光發電」利益，歧路越走越遠，台電的公司治理，則因為一味「為政治服務」，越形扭曲。不檢討能源政策，只一味調漲電價，賴政府如何贏得民心？