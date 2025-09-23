經濟日報社論／美製造業回流 作繭自縛

美製造業回流 作繭自縛。（美聯社）

美國移民局突襲喬治亞州韓國現代汽車的電池廠，拘捕了300名沒有工作簽證的南韓員工；這項行動和川普的投資美國相互矛盾，招致大反彈。現代汽車廠因找不到美國本地員工而用非法的韓國員工；這場景，台積電（2330）也面臨過，只是台積電都是循正常的L 1簽證送員工到美國，加上美國近日公告將對H-1B工作簽證每年收取10萬美元費用，凸顯美國製造業回流的政策，面臨多重阻礙。

川普希望半導體、晶片、電池、國防，攸關美國未來發展的高端產業投資美國；企業到美國，要從母國帶人才技術做種子，才能培育美國的人才，如果簽證、移民政策不能放寬，廠家會裹足不前。川普用關稅及投資美國威逼各國及國內大型企業，投資金額超過5,000億美元的就有日本、歐盟、輝達、蘋果、臉書、Open AI，這些加上5,000億美元以下的國家、企業，確定的金額超過4兆美元。專家估算，硬體製造業用人較多，投入金額約2.4兆美元，未來四年，連同供應鏈，美國至少會增加330萬到450萬個工作機會。問題是，人要從哪裡來？

美國勞工局最新的數字，全美的就業人口近1.7億人，失業率4.3%，失業人口740萬人，扣掉自願離職的78萬人，再扣掉640萬自願失業和沒有工作意願的人，真正失業且積極找工作的22萬人不到；很多失業人口，寧可領政府社福救濟金，也不工作。美國的就業結構，服務業占比近九成，範圍廣從金融到零售、餐飲等，就業人數最多；農林漁牧占1.4%；製造業只有8%，比起中、日的29%及20%都低。美國製造業從業人口約1,300萬， 現還有約42萬的職缺沒找到人填補，主因是不滿薪資福利、工作環境。美國人80%支持製造業回美國，但只有25%的人願意去工廠工作。

美國100多年來的世界獨強，造成人民養尊處優、好逸惡勞的習性，花錢快儲蓄力低，是一般人的習慣；專業技術人不願進工廠，期望高薪，流動性高；要如何融入胼手胝足、勤儉刻苦的製造業？全球著名的製造業工廠都在亞洲，就是因為亞洲人在困苦中奮發向上的心智；美國人要彎腰屈膝融入這樣的工作環境，相當困難。

賈伯斯生前說，蘋果電腦在美國製造組裝，找不到人做，所以要去中國，美國製造業的環境，幾十年來沒有變好。

美國蘋果電腦從2021年承諾未來五年要投資美國4,300億美元，但實際投入共546億美元，蘋果的報表，無法區分美國和其他國家的投資；專家估算，美國投資占57%，所以到現在共投資美國311億美元，占4,300億美元的7.2%；當初允諾新增2萬個工作機會，也沒兌現。富士康在川普第一任期承諾投資美國100億美元 ，增加13,000個工作機會，最後落實約10%。

蘋果執行長庫克重申未來四年投資美國6,000億美元，重點放在半導體的先進製造；現在看到的是蘋果與康寧合作玻璃廠，投資25億美元。蘋果對投資案仍須審慎評估謀定後動。

英國經濟學人，看盡了美國歷屆政府的投資美國政策、大公司的投資允諾，在歐盟承諾投資美國6,000億美元的第一時間說，「投資金額先擺一邊，久了就算了」。

川普的關稅大刀，逼得很多台灣科技廠家到美投資，台商要謹慎將事，謀定再動。

到美國的台商，基本上都是業中翹楚、經營有成，所以在市場、環境、產品、成本、供應鏈、工會，都已做了周全評估，但在人力的部署上，要步步為營，找不到人力，不是台商的問題，美國政府應出面解決。

美國目前的就業狀況，製造業找不到人，川普不會不知道，但他急功近利、好大喜功，迫切將高能產業引入美國；短期內，4兆美元投資美國，製造業回流，能為MAGA添加光環，但中長期的落實度，多數人心存疑慮。