社論／賴清德拒斥的抗戰與光復，已成川習墊腳石

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普和大陸國家主席習近平進行了今年來的第三次通話。經過近半年的談談打打，美中關係略趨穩定。雙方仍有許多歧見，但川習通話已在貿易、芬太尼、俄烏戰爭和TikTok等議題上取得進展，並商定在下月南韓ＡＰＥＣ領袖峰會再次會面，川普也將在明年初訪陸，習近平則在適當時機訪美。不過，雙方揭露的訊息未提及台灣議題，也引發關注。

其實，川習通話前，雙方在台灣議題上已經有過一番操作和交手。川普一方面拒絕賴清德總統過境紐約、取消國防部長顧立雄訪問華府、暫緩對台軍援；另一方面，美國在台協會和國務院重提「台灣地位未定論」，並釋出我駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問的訊息。美國既要向中共釋放善意，為川習通話與會面鋪路，同時也不忘稍作平衡，安撫台灣。

習近平把台灣問題看作中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。美中防長與外長本月相繼通話，為川習通話熱身，都提到了台灣問題；大陸防長董軍警告美國不要以武助獨、以台制華，大陸外長王毅也要求美方謹言慎行。在眼前的台灣問題上，習近平不會拿原則做交易，川普更斷無可能為此放棄川習會與訪陸機會。川習通話新聞稿未見台灣，台灣沒有樂觀的理由，各種揣測反映的是對台灣可能淪為談判籌碼或交易對象的焦慮。

諷刺的是，賴總統拋棄的抗戰話語權，習近平不費吹灰之力就拿來作為與川普通話的墊腳石。九三閱兵，習近平未提美國協助抗戰，川普不滿。習近平特別以飛虎隊遺屬受邀登天安門城樓看閱兵，補述美國貢獻，也讓川普得意回應希望兩國合作維護世界和平。習川唱和，彷彿中共和美國並肩抗戰，中華民國卻被偷天換日消失了。美國在台協會提醒飛虎隊犧牲鑄就美國與中華民國的友誼團結，但賴清德的二戰記憶只有三叉山，飛虎隊遺屬就被請上天安門了。民進黨拒斥的抗戰勝利與台灣光復，已變成川普保持美中「偉大關係」的基石。

不過，川習通話焦點，還是貿易、芬太尼和TikTok。在多數人關注TikTok美國化時，《紐約時報》報導，大豆已成中共的貿易籌碼和美國農民的危機。中共以停購美國大豆，報復川普加徵關稅，給美國農民帶來毀滅性打擊。農場主多集中於支持川普的共和黨州；甚至主持貿易談判的美國財長貝森特擁有的數千畝農田，就主要種植大豆和玉米，美中貿易談判成功，貝森特直接受益。而北京是否同意大宗採購美國農產品，也成為川習會上場的關鍵。

與此形成強烈對比的是，台美關稅談判還沒結果，台灣已承諾四年採購百億美元的美國農產品，創下史上對美採購最大金額。美國農業部長羅林斯宣布，這是美國貿易的重大勝利。如果採購是滿足川普需索的必要代價，金額、項目和採購州是否應精心規畫與溝通？台灣沒有大陸的實力，但把採購當進貢，會不會出賣農民與農業、犧牲國人健康？台灣在工業化初期曾以犧牲農業換取工業的資本積累與發展，現在還要以犧牲農民和農業換取關稅略降嗎？

川習通話隔天，賴總統宣布，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」。在川習會面、川普訪陸前夕，賴清德大談侵略與投降，有股說不出的弔詭氛圍。然而如果執政者猛踩紅線，產業掏空殆盡，如果缺乏戰略自主，又看不懂國際情勢變化，等到美中完成大交易，恐怕也沒什麼侵略或投降的問題了。