聽新聞
0:00 / 0:00

黑白集／不怕木馬屠城了？

聯合報／ 黑白集

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，已取得台灣身分證，卻因無法放棄中國籍，遭解除村長職務。本報資料照片 徐庭揚
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，已取得台灣身分證，卻因無法放棄中國籍，遭解除村長職務。本報資料照片 徐庭揚

川習通話前，陸委會突發布新聞稿指兩岸人員往來「去多來少」，都是因對岸不恢復陸客陸生來台，「誰在阻擋交流很清楚」，要求盡速回應我方邀請展開協商。陸委會把陸客陸生來不了的責任都歸責於對岸，問題是，民進黨政府對陸配陸生滿滿的歧視性制度，陸客更動輒被青鳥上網公審，這種官方帶頭形塑的敵意氛圍，是真心歡迎嗎？

賴政府將中共定調為「境外敵對勢力」，對兩岸間正常的往來交流都戴上「統戰」的有色眼鏡；就連在台長期居留、甚至已取得身分證的陸配及下一代都當成潛在敵對勢力的延伸，要求陸配及其子女繳交「除籍證明」，這種無端且強人所難的行政命令，造成許多陸配家庭的恐懼與困擾。

不僅如此，不久前內政部依據《國籍法》將花蓮富里鄉學田村村長鄧萬華解職，理由是其仍保有對岸國籍。內政部此舉不僅違憲，更是擺明了歧視。同樣在台生活的陸生長期無法與僑外生享有相同的醫療保障及打工就業待遇，陸客在街頭拍照還會被青鳥當成是在情蒐，可說從制度到社會氛圍都對陸籍人士高度不友善。

話說回來，賴政府既然從骨子裡認定對岸是敵對勢力，教育部還要在中小學推「識讀中國威脅」教材，現在卻又喊話要對岸快開放陸客陸生來台，怎麼就不怕木馬屠城了？還是只是想甩鍋？

社論

延伸閱讀

陸配把婆婆扔進淡水河漂流20天 破案關鍵僅靠垃圾裡的1塊遺骨

影／陸配把婆婆扔淡水河漂流20天 警求媽祖連擲5聖筊露曙光

影／9旬婆婆猝死擔心被責怪 陸配媳婦裝箱扔進淡水河漂流20天

影／淡水9旬老婦失蹤近月 竟被陸配媳婦裝行李箱扔淡水河

相關新聞

聯合報社論／大撒幣式糖衣補助可騙選票，難解青年困境

二○二六年選舉進入前哨戰，民進黨早早開始布局。民進黨基於「得年輕人者得天下」的黨內信條，目標瞄準年輕世代；賴政府的政策設計，也總帶著濃厚的「年輕人優先」色彩。然而，執政者若僅靠討好式政策來換取選票，恐怕短暫有用，長遠將遭反噬。

聯合報黑白集／萊爾校長的替罪羊

民進黨立院黨團大會選出新潮流系立委鍾佳濱任幹事長，總召柯建銘則以任期未到不改選。鍾佳濱扮演監軍，看似分了總召之權，但柯建銘打贏「總召保衛戰」，卻是宣告賴總統逼退柯建銘不成。大罷免大失敗，小罷免也翻車；卅三比零，賴清德徹底完敗。

社論／賴清德拒斥的抗戰與光復，已成川習墊腳石

美國總統川普和大陸國家主席習近平進行了今年來的第三次通話。經過近半年的談談打打，美中關係略趨穩定。雙方仍有許多歧見，但川...

黑白集／不怕木馬屠城了？

川習通話前，陸委會突發布新聞稿指兩岸人員往來「去多來少」，都是因對岸不恢復陸客陸生來台，「誰在阻擋交流很清楚」，要求盡速...

經濟日報社論／川普關稅難獲最高法院全面放行

川普關稅案是否逾越總統職權引起高度爭論，美國國際貿易法院及聯邦巡迴上訴法院均判決認為，川普依「國際緊急經濟權力法」（IE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。