聯合報社論／大撒幣式糖衣補助可騙選票，難解青年困境

銀行法72之2被視為不動產放款「天條」，但排除天條的項目已多達10項，如今又多一項新青安，天條早已不是天條。 圖／聯合報系資料照片

二○二六年選舉進入前哨戰，民進黨早早開始布局。民進黨基於「得年輕人者得天下」的黨內信條，目標瞄準年輕世代；賴政府的政策設計，也總帶著濃厚的「年輕人優先」色彩。然而，執政者若僅靠討好式政策來換取選票，恐怕短暫有用，長遠將遭反噬。

行政院日前拍板「好孕三方案」，就是最新例子。其中生育補助號稱每胎均能達十萬元，其實是在既有社會保險生育給付基礎上填補差額。以勞保生育給付為例，投保薪資最高級距者只多領八千四百元補助，整體平均補助也不到三萬元，比地方政府十萬元獎勵金還沒誠意，催生效果恐怕有限。

此外，政府高調宣示加碼托育補助、擴大育兒津貼、增加公共資源，不斷以「國家一起養」標榜照顧年輕家庭，勾勒美好遠景。但回到現實，不少新手爸媽反映托嬰中心不足、公托名額有限，得四處排隊搶名額。所謂「國家一起養」只是政治口號，年輕世代面對的絕非一筆補助金就能解決的困難，而是房價高漲、租金飆升、生活開銷沉重的多重壓力。

住房問題更是青年最切身的痛。為配合總統大選，執政者前年八月推出「新青安」房貸，祭出低利率、長年期與寬限期。政策一出，反助房市炒熱，演變成「新青安之亂」，部分建商順勢推案、投資客搭便車進場，年輕人期待的居住正義，卻變成推升房價的助燃劑。政策起初看似甜頭，最終可能是陷阱。

同樣問題也出現在租屋政策上。政府宣稱要保護租屋族權益，擴大租金補貼，說服年輕人「買不起就先租」。問題是，台灣租屋市場向來是上有政策、下有對策，房東為規避稅負或限制，往往巧立名目、哄抬租金。年輕人依然在「高租金、低薪資」的夾縫中掙扎，並在房租與物價的雙重夾擊下，被推向貧困邊緣。

地方創生與文創補助，更是前車之鑑。政策初衷在支持年輕人返鄉、推動藝文創業，結果造就許多「合法要飯」的補助依賴者。青鳥書店「寄生標案」的模式，正好點破此種假象：倚靠補助維生，缺乏市場自立能力，一旦資源斷炊，經營馬上崩解。這些看似「挺青年」的政策，最後反而將青年培養成依賴補助，而非能夠創造價值的世代。

賴政府為表現重視青年，也勇於拔擢年輕世代，但不論是才德不備或歷練不足，對國家和青年都是傷害。例如國安會三個副秘書長平均三十七歲，都不具國安領域專業，被譏「國安童子軍」；國安會「小鬼當家」，賴總統根本把國家安全當兒戲。

又如政府新設運動部，找三十歲的奧運雙金選手李洋出任首任部長。這本是佳話，但外界憂慮，體育界派系林立、利益糾葛，豈是一位初出茅廬的金牌選手即能撼動？體育部數百億元預算的利益大餅，也會遭致更多有心人士覬覦，令運動改革淪為空談。年輕人被捧上舞台，若淪為政治秀的花瓶，最後受傷的仍是青年。

為青年打造更好的社會環境是政府責任，但相關政策究竟是基於真實的長遠規畫，還是僅僅為了選舉操作？若政府以為年輕人好哄好騙，用補助收買、用口號麻醉，短時間內或許能換來掌聲與選票，但長遠而言，換來的將是背棄與憤怒。年輕人可以用選票給予政黨權力，也能在期望幻滅之後收回。

真正能打動年輕人的，不是補助金額的多寡，而是政府是否有勇氣直面結構問題，是否願意拿出改革的誠意與決心。青年需要的是真正能夠改變他們未來的制度，而不是一次次被利用、被消費，然後一次次失望。