聯合報黑白集／萊爾校長的替罪羊

聯合報／ 黑白集

賴清德總統。 記者胡經周／攝影
賴清德總統。 記者胡經周／攝影

民進黨立院黨團大會選出新潮流系立委鍾佳濱任幹事長，總召柯建銘則以任期未到不改選。鍾佳濱扮演監軍，看似分了總召之權，但柯建銘打贏「總召保衛戰」，卻是宣告賴總統逼退柯建銘不成。大罷免大失敗，小罷免也翻車；卅三比零，賴清德徹底完敗。

大罷免失利，賴清德推柯建銘當箭靶，並由黨秘書長徐國勇發動黨團改組連署，賴更表態「黨團改選會更符合社會期待」，頗有「砍柯換手氣」之意。不料黨內認為賴清德鐵腕逼退太粗暴，讓其斷尾求生大計生變。

黨團大會前夕，賴清德再度諭示黨團改組，但一番角力下來，柯建銘穩如泰山，賴清德被看破手腳，退守萊爾校長寶座。

民進黨前立委林濁水評價：「總召勝；總統加民進黨敗，慟！」但民進黨舉目皆戰犯，最大的正是賴清德。賴清德發動倒柯小罷免，只是厚著臉皮抓替罪羊，避免火燒中樞。黨團大會中，林淑芬冒出一句「民進黨臉已丟完了」，果真是一語中的。

只要賴清德不改擴權意圖，堅持意識形態治國，可預見仍將深陷主帥抓替罪羊的死循環。差別在於，老柯有大改顛狂、引曹植和白居易詩明志、能屈能伸的政治狡獪；而只會編造「台灣沒光復節」偽歷史的徐國勇，卻連倒柯連署書也不敢拿出來。

看來，萊爾校長要抓下一隻替罪羊，並非難事。

賴清德 柯建銘 大罷免 民進黨 鍾佳濱 徐國勇 光復節 新潮流

聯合報社論／大撒幣式糖衣補助可騙選票，難解青年困境

二○二六年選舉進入前哨戰，民進黨早早開始布局。民進黨基於「得年輕人者得天下」的黨內信條，目標瞄準年輕世代；賴政府的政策設計，也總帶著濃厚的「年輕人優先」色彩。然而，執政者若僅靠討好式政策來換取選票，恐怕短暫有用，長遠將遭反噬。

聯合報黑白集／減少仇恨救生育

台灣生育率再創新低，賴政府祭出三招：加碼生育補助每胎十萬元，人工生殖補助費用一半，對暫時無法生育者補助凍卵。看起來政策立意良好，但能不能達到「催生」效果，恐怕不容樂觀。

經濟日報社論／全球半導體業走向新冷戰時代

外媒報導：北京政府下令中國科技巨頭停止採購輝達RTX PRO 6000D（H20晶片替代品）降規改款晶片，輝達執行長黃仁...

聯合報社論／老殘機組當救援，台電要把鋼索走到斷？

興達電廠發生氣爆後，國內供電進入新一波緊張期。未料，林口一號機及二號機近日相繼故障，使電力備轉容量率一度降到三．八％，距離紅燈警戒僅一步之遙。為此，台電全力啟用水力發電，包括核二、核三的輕柴油渦輪機等所有備用機組都出動，連台積電等工業大戶也被要求啟動緊急發電機組。經濟部長龔明鑫承諾夜間電力備轉容量「不低於六％」的保證已破功，台電的供電鋼索還能走多久？

