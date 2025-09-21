聯合報黑白集／萊爾校長的替罪羊

賴清德總統。 記者胡經周／攝影

民進黨立院黨團大會選出新潮流系立委鍾佳濱任幹事長，總召柯建銘則以任期未到不改選。鍾佳濱扮演監軍，看似分了總召之權，但柯建銘打贏「總召保衛戰」，卻是宣告賴總統逼退柯建銘不成。大罷免大失敗，小罷免也翻車；卅三比零，賴清德徹底完敗。

大罷免失利，賴清德推柯建銘當箭靶，並由黨秘書長徐國勇發動黨團改組連署，賴更表態「黨團改選會更符合社會期待」，頗有「砍柯換手氣」之意。不料黨內認為賴清德鐵腕逼退太粗暴，讓其斷尾求生大計生變。

黨團大會前夕，賴清德再度諭示黨團改組，但一番角力下來，柯建銘穩如泰山，賴清德被看破手腳，退守萊爾校長寶座。

民進黨前立委林濁水評價：「總召勝；總統加民進黨敗，慟！」但民進黨舉目皆戰犯，最大的正是賴清德。賴清德發動倒柯小罷免，只是厚著臉皮抓替罪羊，避免火燒中樞。黨團大會中，林淑芬冒出一句「民進黨臉已丟完了」，果真是一語中的。

只要賴清德不改擴權意圖，堅持意識形態治國，可預見仍將深陷主帥抓替罪羊的死循環。差別在於，老柯有大改顛狂、引曹植和白居易詩明志、能屈能伸的政治狡獪；而只會編造「台灣沒光復節」偽歷史的徐國勇，卻連倒柯連署書也不敢拿出來。

看來，萊爾校長要抓下一隻替罪羊，並非難事。