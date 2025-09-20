聽新聞
聯合報黑白集／減少仇恨救生育
台灣生育率再創新低，賴政府祭出三招：加碼生育補助每胎十萬元，人工生殖補助費用一半，對暫時無法生育者補助凍卵。看起來政策立意良好，但能不能達到「催生」效果，恐怕不容樂觀。
近幾年，台灣新生兒人口年年降低。二○一六年還有廿．八萬，二○二○年驟減為十六．五萬人，二○二二年之後僅剩十三萬餘人，今年則估計不到十二萬人。十年之間，新生兒減少四成多，像溜滑梯一樣。從四月至今，新生兒數每月都滯留在八千多人，顯示年輕人完全失去了生兒育女的興趣。
近年政府鼓勵生育、補助養育的政策從未間斷，為何從未見效，而且洞越補越大？政府看到的問題都是經濟因素，因此不斷加碼「金錢」補助；然而，年輕世代追求的是一種「幸福感」，卻是政府遠遠無法提供的。
不僅如此，政府近年釋放的是停不住的仇恨感：教你懷疑身邊的人的忠貞，教你仇恨那些你甚至不認識的人，教你用最廉價的方式詆毀對手，教你不能把南部的電送給北部使用，甚至教你把剛剛合法選出的立委統統罷免掉，然後教你要準備好把孩子送上戰場，像烏克蘭那樣。在這樣的仇恨氛圍中，我們的年輕人怎麼會有生兒育女的渴望？
賴總統可以不斷加碼補助，假裝很關切少子化問題。但他如果少一點仇恨治國，也許功效更大！
