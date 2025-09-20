聯合報社論／老殘機組當救援，台電要把鋼索走到斷？

台電林口火力發電廠。 圖／聯合報系資料照片

興達電廠發生氣爆後，國內供電進入新一波緊張期。未料，林口一號機及二號機近日相繼故障，使電力備轉容量率一度降到三．八％，距離紅燈警戒僅一步之遙。為此，台電全力啟用水力發電，包括核二、核三的輕柴油渦輪機等所有備用機組都出動，連台積電等工業大戶也被要求啟動緊急發電機組。經濟部長龔明鑫承諾夜間電力備轉容量「不低於六％」的保證已破功，台電的供電鋼索還能走多久？

台電「不缺電」的蒼白承諾，大家早已受夠。擺在眼前的事實是，台電除了把層出不窮的停跳電事件推給「小動物們」，並以各種手法偷偷啟用各種除役的老舊機組，連核電廠的火力機組都不放過；甚至還發明「藏電於民」之計，要求工業大戶自備緊急發電設備。如此東掩西藏，無非就是要遮掩供電左支右絀的真相，以照亮民進黨「非核家園」的偉大目標。然而，虛空崇高的非核，再也遮不住台電供電窘迫的真相。

以九月十八日這天為例，即使在大白天，太陽能發電僅占總體發電量的四．七五％，風力發電更少，僅占○．六％。換言之，民進黨吹噓多年的「風光電力」，在投注了幾千億元資源後，兩者發電量竟然僅達五．三％，距離蔡政府誇稱的廿％簡直是天淵之別。在某些天氣晴朗的日子，太陽能光電在白天有時確能貢獻廿％的電力；但太陽一下山，電力立即毫無懸念地歸零。至於風電，則鮮少貢獻一％以上的電力。

這就是台灣「綠能」的真相，完全不是民進黨描繪的那般美景。在魅惑人民多年之後，蔡政府知道綠能廿％的目標在二○二五年無法達成，也只是悄悄將數字下修為十五％，再把目標年限往後延；因為，那反正是後人的事。問題是，這廂要替代「核能」的綠電還未建立，那廂卻毫不猶豫地把核電廠關閉；這樣的執政者，似乎連「務實」的能力都蕩然無存了。

台灣今天的供電景象，就像一張破碎的拼圖，每天都在四處拼湊可用的電力；一邊忙著走鋼索救火，一邊忙著編故事安撫人民。前兩天，屏東下雨，太陽能發電馬上缺了一角，經濟部只好下令水力及抽蓄發電全部啟動。最諷刺的是，台電竟喜不自勝地說，馬上有兩個颱風要來，屆時可以帶來豐沛的雨量，讓水力發電暢行運轉。試想，當台灣落到要靠「颱風救發電」的地步，人們還能相信台電和這個政府「供電無虞」的許諾嗎？

在興達電廠氣爆之後，供電已經十分緊張，繼又發生林口一、二號機陸續故障，將緊俏的供電情勢繃到最高。台電機組故障頻率越來越高，原因不難想像：一是許多支援機組多為老舊退除役機種，原本就不耐操；二是擔任主力的火力機組在過度使用下，漸漸磨出狀況；三是為了上陣支援電力，許多機組可能無法正常地歲修保養，就奉派上場。正因為如此，只要一個零件出問題或是管線破裂，整個機組就陷入癱瘓。台電的謊言太多，已到了它隻手摀不住破漏的地步。

無論如何，備轉容量率出現三．八％的警戒，絕對是不容忽視的警訊。如此不穩定的供電，不僅台積電感到惴惴不安，各行各業生產者和一般人民都七上八下，提心吊膽。就算台電自己不怕走鋼索，但它能強迫全民和它一起走鋼索嗎？尤其，派一群老殘機組擔任電力救援，不僅製造汙染，更加深鋼索斷裂的風險。賴政府希望大停電的危機重演嗎？

賴政府若不從源頭修補電力政策，卻斤斤計較想要調漲民生電價，它只會迎來洶湧的民怨。