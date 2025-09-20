經濟日報社論／全球半導體業走向新冷戰時代

若中國啟動全面禁購美國AI晶片，全球半導體產業生態可能進入新冷戰時代。路透

外媒報導：北京政府下令中國科技巨頭停止採購輝達RTX PRO 6000D（H20晶片替代品）降規改款晶片，輝達執行長黃仁勳對此表示失望。以此延伸未來最糟情境，若中國啟動全面禁購美國AI晶片，全球半導體產業生態可能進入新冷戰時代。

在人工智慧成為國力核心的時代，北京政府選擇性杯葛輝達AI晶片，這不僅是一項經濟措施，更是科技冷戰格局中的戰略轉折。此舉固然將在短期內造成市場震盪，更可能在中長期改變全球半導體產業版圖，對美國、中國與台灣都帶來深遠影響。

短期而言，美國晶片大廠輝達將是首波受害者。輝達2024年來自中國的營收約占其總收入17%。若禁令落實，這些高毛利訂單將瞬間蒸發。中國資料中心與雲端服務商未來若無法合法取得輝達相應的GPU，只能依靠既有庫存、灰色供應鏈。這不僅使美國企業財報失色，也意味著中國AI應用腳步將被迫放緩。台灣則因身處供應鏈關鍵環節，尤其是台積電等先進製程及伺服器零組件廠商，都會連帶遭受波及，短期內訂單延宕與稼動率下滑風險難以避免。

對中國而言，短期衝擊雖大，但本土業者卻可能因「禁購」而迎來意外商機。華為昇騰晶片雖採7奈米製程，效能相當於輝達同款晶片六至七成，但在美國產品被排除後，將迅速成為唯一選擇，需求大增。寒武紀的思元系列在科研與邊緣AI領域也將有新訂單湧入。中芯國際作為代工廠，會因華為與寒武紀急需投片而產能增加。

中長期影響更加耐人尋味。對美國而言，中國市場的流失雖然短期痛苦，但長遠來看反而會加速供應鏈重心轉向歐美、日本與中東；短期內中東更可能成為AI運算晶片的新興需求重鎮。失去中國後，美國業者將在「友岸市場」尋找新的增長動能。更重要的是，中國若自行築起高牆，美國反而更能說服盟友減少依賴北京，鞏固其在全球AI生態中的主導地位。

中國未來若進入「國產替代」階段。華為有望壟斷本土AI晶片市場，打造國家級AI平台。寒武紀則因國家扶植亦擁有一席之地，但也可能因政策整併而與華為協同。中芯國際則將被推上「戰略代工廠」的高度，獲得政策資源。然而，若無法掌握EUV高階光刻機、HBM記憶體等關鍵技術，中芯國際即使能持續在5-7奈米擴產，仍難突破與台積電、三星間的技術鴻溝。這意味著，中國AI晶片最終可能形成一個「自給自足卻落後一世代」的封閉市場，難與國際主流正面競爭。

至於台灣，短期衝擊難以避免，AI伺服器零組件將面臨需求下滑。然而，中長期來看，台灣在美國、日本與中東市場的角色將更加關鍵。當中國逐步被排除在全球高階晶片市場之外，台灣將更緊密地與美國綁定，成為AI晶片與先進製程的核心供應者。這固然提升台灣的戰略價值，但也同步加劇地緣政治壓力。特別是中國國產AI晶片若無法突破效能限制，對台灣半導體的競合可能會被視為敏感議題，進而使兩岸科技摩擦更加尖銳。

整體而言，北京若真的啟動全面禁購，短期將是「三方皆輸」的震盪期：美國失單、中國斷供、台灣尷尬；中長期則可能開啟「產業新冷戰」格局：美國與盟友市場更加鞏固，中國走向內循環，台灣則被推向衝突前線。對台灣而言，我們不能再僅以中國或美國需求作為半導體成長的唯一保證，而必須更積極拓展歐日及新興市場，同時強化供應鏈的多元性與自主性。

更重要的是，台灣必須將半導體視為國家安全戰略的一環。除了維持台積電的全球領先，也要布局AI伺服器、散熱、封裝、材料等整體生態鏈，避免單點受制於人。唯有如此，台灣才能在AI時代的全球產業新冷戰中，不只是代工者，更是不可或缺的戰略支柱。