聯合報社論／重彈台灣地位未定論，ＡＩＴ在打什麼算盤？

中華民國國旗在玉山氣象站飛揚。 （中央社）

美國在台協會（ＡＩＴ）突拋出「台灣最終政治地位未定」言論，外交部隨即「稱謝」，民進黨秘書長徐國勇更加碼喊出「沒有台灣光復節」，說「當時台灣人還是日本人」。民進黨發言人則說，徐國勇說法就是執政黨立場。ＡＩＴ重提冷戰時期的台灣無主論，看似是為北京的「台灣屬於中國」說法設下防線，但同時也淡化中華民國當年接收台灣的正當性。因此引爆了台灣內部激烈的爭議。

ＡＩＴ在十二日晚透過親綠網媒，以答記者問方式發稿，指中國刻意曲解二戰文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》，稱「這些文件從未決定台灣最終政治地位」。ＡＩＴ稱，北京虛假的法律敘事，目的是將台灣孤立於國際社會外，限制其他國家與台灣互動交往。美國國務院背書ＡＩＴ說法，理應列入紀錄，但立場並未見諸官網，也讓外界質疑。

中共紀念抗戰結束八十年舉行九三閱兵，強化抗戰歷史敘事，鞏固中國反法西斯戰爭的歷史地位。中共這套掠奪國民政府貢獻的劇本，賴政府本應駁斥，但賴清德的「終戰說」，等於自我退縮，也是邏輯錯亂；此次又跟進美國的「台灣地位未定論」，徐國勇還上綱至「沒有台灣光復」，更是切斷歷史 ，強行接片，前後錯亂，自失立場。

美中這次談判前，兩國外長與防長先分別對話。王毅警告美方：在台灣等涉及中國核心利益的問題上，務必謹言慎行；美國防長則對中方表示，美國不尋求與中國衝突。三天後，ＡＩＴ就拋出信號彈。此舉，應該在為美方談判堆高籌碼，要讓大陸付出更多代價；也有人認為，無論大陸是否埋單，一定會加快軍事準備，更有利於美國要求台灣提高軍購。

美國首次提出「台灣未定論」，是在韓戰爆發時。當時美方基於戰略利益考量，改變對台灣地位立場，從「不捲入中國內戰」轉為「台灣地位未定」，預留介入空間，防止台灣淪入蘇聯陣營。但在美中上海公報後，美國建構「一中」政策與中國和平交往，便不再提「台灣地位未定」。後來，更改以「和平解決」作為台灣問題立場。

美國這次轉變，除了替兩國談判布局，可能也與考量美中軍力消長而重新評估台海情勢有關。這點，值得賴政府嚴肅思考。

川普上台後，台灣原本是美國「抗中前鋒」的角色，便逐漸被「籌碼化」。所謂籌碼化，一方面是成為川普向北京叫價、喊話施壓的工具，以換取中方讓步；另一方面，甚至利用美台關稅談判的進度拖延，以爭取美中談判及角力的議價空間。日前美國商務部長盧特尼克放話，稱美台將達成重大協議，但至今只聞樓梯響。他說的big deal，是說給誰聽？

台灣地位未定論重出江湖，讓獨派興奮異常，認為是「大罷免後的沖喜」；但一般認同中華民國的民眾則極為不滿，認為這只是在撕裂台灣社會，製造內部的認同混亂。ＡＩＴ這次看似累積籌碼，但也為台獨送上柴火，令人不解；此番動作究竟有無經過白宮協調，想要達成什麼效果，都令外界質疑。

最可議的是，「台灣地位未定論」固然鼓舞台派和獨派，對於台灣在大罷免後凝聚共識前進並無助益，反而讓賴總統誤以為可以重整隊伍繼續抗中。對一般民眾而言，ＡＩＴ歷來的角色在防止台灣暴衝引發台海緊張，但這次ＡＩＴ卻帶頭測試兩岸紅線，徐國勇順勢喊出「沒有台灣光復節」，這不會加深台灣人民的「疑美」氛圍嗎？不會造成北京高度疑慮，反而快速提升台海緊張嗎？

台灣如果沒有「光復」，台灣也與中華民國無關，那麼賴清德今天又是哪國總統？開羅宣言等歷史文件白紙黑字，清清楚楚說台灣歸還給中華民國，ＡＩＴ突然重彈台灣政治地位未定，吹皺一池春水，造成更多爭議，究竟打什麼算盤？