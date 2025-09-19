聯合報黑白集／招式用爛的公民與學生

美國在台協會（ＡＩＴ）突拋出「台灣最終政治地位未定」言論，外交部隨即「稱謝」，民進黨秘書長徐國勇更加碼喊出「沒有台灣光復節」，說「當時台灣人還是日本人」。民進黨發言人則說，徐國勇說法就是執政黨立場。ＡＩＴ重提冷戰時期的台灣無主論，看似是為北京的「台灣屬於中國」說法設下防線，但同時也淡化中華民國當年接收台灣的正當性。因此引爆了台灣內部激烈的爭議。

2025-09-19 01:02