聯合報黑白集／招式用爛的公民與學生

聯合報／ 黑白集

群眾日前集會抗議北市府拆除公館圓環填地下道，市議員苗博雅現身致詞。 圖／聯合報系資料照片
北市府著手拆除公館圓環，不保留地下道，近日並未引起交通災難。市議員苗博雅那天發動民眾抗議，卻先行離去，導致學生和群眾與現場員警衝突。

公館少了地下道，不同方向車流全進入交叉路口，勢必增加交通壓力。但地下道填平後，上方鏤空的通風頂蓋可變成車輛行駛路面，四方車流少了視覺死角，能避免不少車禍。這次工期壓縮到兩個月，比起高雄左營圓環拆除要花十四個月，已是超高效率！

交通專業的選擇沒有絕對正確，但民代抗議的方式卻絕不正確。不辯論公共政策優劣，卻把是否贊同拆除圓環與藍綠之爭畫上等號，甚至惡意舉著蔣萬安「遺像」，是在訴諸歷史仇恨。最後爆發肢體衝突，主事者卻已離場。

把公共政策貼上簡化的藍綠標籤，黨同伐異，甚至上綱到「芒果乾」，向支持者情緒勒索；這些曾是綠營無往不利的萬靈丹。但歷經多年，招數顯已用老。大罷免大失敗，正是民眾對凡事都搞成朝野惡鬥的反感，包括對凡事包裝成「公民運動」與「學生團體」的厭煩。

抗議拆除公館圓環，多少是衝著規畫者李四川而來。「川伯」是呼聲最高的新北市長候選人，綠營找到機會，自然提前發動打擊。問題是，手段能否發揮效果，還是先替自己扣分？很多人還不願意醒，還活在太陽花時代的夢裡。

