聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／名嘴與國師之分

聯合報／ 黑白集

賴清德黨主席，要求黨幹部積極上電視宣講，把黨機器當成了「大聲公」。徐國勇秘書長後，更在中央黨部開直播，直接跟在野黨對幹。這兩天，他左批民眾黨是「裝著葉克膜的貪汙黨」，右駁國民黨稱「根本就沒有台灣光復節」，殺聲震天。

徐國勇顯然還沒搞清自己是秘書長還是名嘴，換了屁股，卻忘了換腦袋。或者，他只是奉行「黨機器名嘴化」的政策行事。徐國勇從內政部長下台，立刻就在電視台開講，現在又從名嘴直接變回秘書長，難怪他在兩個角色間扮得難捨難分。

問題是，把國政辯論當成「快嘴說書」，真的是好主意嗎？徐國勇的長處是殺氣騰騰、用詞尖銳；短處則是一味貪便宜搶快，瞻前不顧後，失去迴旋空間。就像他順著美國在台協會「台灣地位未定論」之說，宣稱台灣「沒有光復節」，這是在比嘴快，還是在比見識？

台灣下個月剛要恢復「光復節」為國定假日，屆時，賴總統要告訴全國人民，台灣是被誰「光復」的？根據徐國勇說法，當時是麥克阿瑟將軍命令蔣介石代表盟國接收台灣；那麼，我們要感謝美國「解放台灣」嗎？還是要感謝日本天皇「放棄殖民」台灣？

大罷免後，柯建銘雖仍留任但已自動消音；取而代之的，竟是以名嘴之姿扮演「國師」的徐國勇。難怪賴清德民調繼續跌。

名嘴 社論 徐國勇 光復節 賴清德 大罷免 柯建銘 黨主席 秘書長 美國在台協會

延伸閱讀

有無光復節？徐國勇再嗆蔣萬安先問曾祖父：怎用白色恐怖對付台灣人

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

【重磅快評】休養生息下一步 徐國勇沒收台灣光復節

徐國勇稱沒有台灣光復節 藍營轟賴清德換上極端人馬

相關新聞

聯合報社論／財劃法的爭謬，陳其邁怎有臉批張善政？

行政院召開縣市長協調會，討論《財政收支劃分法》修法，原是為攤開問題尋找解方，卻被高雄市長陳其邁當成政治舞台。會中藍營縣市長痛批中央遲不提出方案，讓地方財政無法規畫；綠營縣市長則顧左右而言他，繼續政治攻防。陳其邁甚至語帶火藥味，嗆稱：「張市長做過院長，蔣市長當過立委，以前為什麼不修？」他意圖把今日僵局推給對手，更暴露民進黨政府執政九年卻毫無作為的窘態。

聯合報社論／美國右翼網紅之死，台灣應警惕政治極端化

美國極端保守派人士柯克遭槍殺，凸顯美國政治暴力之極端與氾濫。柯克以右翼新世代領袖力挺川普當選總統，成為「讓美國再次偉大」...

聯合報黑白集／AIT何不推台美建交？

美國在台協會ＡＩＴ日前悄悄透過網媒，以答記者問形式稱，中國刻意曲解二戰文件，但包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山...

經濟日報社論／Fed降息決定 濃濃政治味

美國市場近日充滿期待，預估聯準會將在17日利率會議宣布降息，各種股價指數齊揚，道瓊指數更一度觸及破紀錄的46,000點，...

聯合報黑白集／名嘴與國師之分

賴清德當黨主席，要求黨幹部積極上電視宣講，把黨機器當成了「大聲公」。徐國勇接秘書長後，更在中央黨部開直播，直接跟在野黨對幹。這兩天，他左批民眾黨是「裝著葉克膜的貪汙黨」，右駁國民黨稱「根本就沒有台灣光復節」，殺聲震天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。