聯合報黑白集／名嘴與國師之分

賴清德當黨主席，要求黨幹部積極上電視宣講，把黨機器當成了「大聲公」。徐國勇接秘書長後，更在中央黨部開直播，直接跟在野黨對幹。這兩天，他左批民眾黨是「裝著葉克膜的貪汙黨」，右駁國民黨稱「根本就沒有台灣光復節」，殺聲震天。

徐國勇顯然還沒搞清自己是秘書長還是名嘴，換了屁股，卻忘了換腦袋。或者，他只是奉行「黨機器名嘴化」的政策行事。徐國勇從內政部長下台，立刻就在電視台開講，現在又從名嘴直接變回秘書長，難怪他在兩個角色間扮得難捨難分。

問題是，把國政辯論當成「快嘴說書」，真的是好主意嗎？徐國勇的長處是殺氣騰騰、用詞尖銳；短處則是一味貪便宜搶快，瞻前不顧後，失去迴旋空間。就像他順著美國在台協會「台灣地位未定論」之說，宣稱台灣「沒有光復節」，這是在比嘴快，還是在比見識？

台灣下個月剛要恢復「光復節」為國定假日，屆時，賴總統要告訴全國人民，台灣是被誰「光復」的？根據徐國勇說法，當時是麥克阿瑟將軍命令蔣介石代表盟國接收台灣；那麼，我們要感謝美國「解放台灣」嗎？還是要感謝日本天皇「放棄殖民」台灣？

大罷免後，柯建銘雖仍留任但已自動消音；取而代之的，竟是以名嘴之姿扮演「國師」的徐國勇。難怪賴清德民調繼續跌。