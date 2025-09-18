聯合報社論／財劃法的爭謬，陳其邁怎有臉批張善政？

高雄市長陳其邁，2019至2020年曾擔任行政院副院長1年半。 圖／聯合報系資料照片

行政院召開縣市長協調會，討論《財政收支劃分法》修法，原是為攤開問題尋找解方，卻被高雄市長陳其邁當成政治舞台。會中藍營縣市長痛批中央遲不提出方案，讓地方財政無法規畫；綠營縣市長則顧左右而言他，繼續政治攻防。陳其邁甚至語帶火藥味，嗆稱：「張市長做過院長，蔣市長當過立委，以前為什麼不修？」他意圖把今日僵局推給對手，更暴露民進黨政府執政九年卻毫無作為的窘態。

張善政確實擔任過行政院長，但陳其邁自己也曾任行政院副院長，並掌有實權。對比兩人任內表現，愈發顯得諷刺。張善政是二○一六年國民黨敗選後接任「看守閣揆」，任期不過短短三個月，核心任務是穩定政局、完成政權交接，處理台南震災重建、推動生醫產業方案。他低調務實，行事無分黨派，被譽為「最溫柔看守閣揆」，這是民進黨背書過的。

反觀陳其邁，二○一九到二○二○年擔任行政院副院長一年半，肩負改革攻堅、立院協調、安撫民怨的重任，算是蔡政府初期「協調高手」。陳其邁更曾任多年立委，絕對比蔣萬安要「資深」好幾倍。但今天他嗆聲的場景，卻把他副院長時代守護的分配公式反轉成政治攻擊武器，這已非在解決國政，而是在操弄對立。

可議的是，如今會有「差別補助」的爭議，讓藍營縣市長群起攻之，正是當年蔡政府強推「前瞻計畫」所致，使建設預算變成中央控制地方的手段。八年來爭議不斷，藍營掌控國會多數後，才會重新制訂中央與地方資源分配規則，修改財劃法。中央與地方預算之爭，陳其邁算得上是「始作俑者」，怎有臉批評藍營市長？

更深層問題，在於卓內閣的基本態度。財劃法十六年未修，中央與地方財源不均已是共識；但卓內閣始終不敢提出自己的方案，只會召開協調會假意溝通，實則把問題推給國會。結果，中央與地方矛盾反而加深，基層施政陷入癱瘓。補助款被政治化分配，聽話就給錢、不聽話就刪，財政紀律蕩然無存，最後的苦果是人民承擔。校園電費、社會福利、地方建設都可能因此延宕，這不是政治辯論所能解決的事，卻是行政失職的真實傷害。

民進黨政府執政九年，財劃法仍懸而未決，這才是嚴重的「不作為」。今天卓內閣對地方首長的質問不回應，卻把財政問題政治化，完全暴露出它「長於政治、拙於實事」的本色。民眾需要的是可執行、落地的方案，而非漫天口水的政治秀。《財劃法》修法所以出現公式「錯誤」，背後原因就是財主單位受到行政院的指令，對預算和財劃法的細節內容一律不配合；在野黨在有限的資源和人力下主導修法，當然會出現掛一漏萬的閃失。

如今國民黨已允諾要修法，中央卻繼續把藍綠對立當作萬靈丹，雙手推說「國會負責」，對地方的不滿冷眼以待。這不僅無法解決問題，反而讓中央與地方矛盾升級，地方行政陷入癱瘓危機。最終受害的不是政黨，而是全國人民。

陳其邁開嗆張善政及蔣萬安，只是在堆高中央與地方矛盾，轉移高雄爭議頻傳的焦點，結果無助提升政府形象，反而暴露綠營執政邏輯的破碎。卓內閣必須調整自己的治理心態，停止以鬥爭、諉過為先的算計，提出合理的分配比例建立財政透明機制，並讓地方提高自有財源，才是健康的治理之道。倘若繼續牽拖延宕，小心民怨將全面反撲。賴政府迄今仍未從大罷免的失敗中醒來，才會有一成不變的演出，這些戲碼都令人倒胃口。