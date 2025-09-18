經濟日報社論／面對算力競賽 台灣不能再遲疑

面對算力競賽 台灣不能再遲疑。圖／AI生成

在21世紀國際競爭中，算力已被提升為國家綜合實力核心指標。人工智慧、大數據、國防應用、量子模擬，無一不以強大運算資源為基礎。而算力的根源在於能源，沒有穩定電力，就不可能支撐龐大運算需求。近一年來，七大工業國與中國所採取的行動已證明，「電力即算力，算力即國力」不再是口號，而是各國積極推動的戰略。這對電力供應緊繃、能源轉型爭議不斷的台灣，無疑是一記警鐘。

其中尤以美國最為積極。白宮將資料中心與AI能源需求視為與石油、天然氣同等的戰略資源。美國能源部主導規劃「電算共址」，把小型核能發電、儲能系統與AI資料中心打包，讓基礎建設快速落地。環保署同步放寬前期審批程序，展現強調速度與規模的決心。

歐洲各國也緊跟腳步。歐盟推動「AI工廠」與EuroHPC超算計畫，並強調跨國自主；法國與阿聯攜手興建GW級AI資料中心，並將「主權AI基建」列為國家戰略；德國、英國則大舉投資超算設施，目標在AI時代保持競爭力。

加拿大的政策更具啟示性，初期即投入20億加幣，興建基礎設施，設立「算力基金」，補貼中小企業與科研單位使用AI運算。此種「普惠算力」的設計，可避免資源集中在巨頭，確保創新遍地開花。

亞洲方面，日本正視未來電力需求將大幅成長，嚴格規範新資料中心能效門檻，防止電網崩潰。這些超前部署，凸顯出台灣能源與算力規劃的不足。

中國模式展現出另一種規模優勢。透過「東數西算」，北京在能源充裕的西部興建超大型資料中心，再以高速網路把算力輸送到東部需求端。不僅投資龐大，更建立全國性算力交易市場，提高利用效率，並以能效與綠能比例作為硬性指標，要求2025年電能使用效率降至1.25以下、2030年八成電力來自再生能源。中國甚至將電動車納入「車網互動」專案，作為移動儲能，協助尖峰調度，展現出將算力視為電網新型負載的戰略眼光。

上述動作反映一個趨勢：算力不是單純的科技投資，而是能源、產業、金融與國安的綜合工程。美國強調共址與速度，歐洲重視自主與協同，加拿大與中國則著重於普惠。不同模式的背後邏輯一致：沒有電力就沒有算力；沒有算力就沒有國力。

這些國家政策設計對台灣的啟示：

一、能源政策須納入算力需求。政府應模擬不同情境，制定「算力專用電力規劃」，避免未來尖峰時段龐大電力需求壓垮電網。

二、推動園區等級之能源方案。AI資料中心應與再生能源、儲能系統、冷卻水資源整合規劃，提供「一站式許可」，縮短建置時程，降低運營成本。

三、明確化能效與綠能標準。設立電能使用效率門檻，要求逐年提高綠電占比，並透過長期購電協議，推動再生能源投資。

四、建立普惠算力機制。設立「算力點數」或補貼平台，讓中小企業與科研單位以合理成本使用AI運算，避免資源被壟斷，促進應用多樣化。

五、強化電網韌性。導入需求回應、容量市場機制，強制業者設置儲能系統，探索「車網互動」，讓電動車成為電力調節一環的可行性。

六、將能源、工業、數位、國防需求整合，把算力與半導體產能同等視為國家戰略資產，並積極評估小型核電站之建置需求與成本效益。

當國際社會討論焦點已轉向「如何為AI儲備大型電力」，台灣若仍停留在「電價漲不漲、核能要不要」的層次，終將錯失未來。唯有大眾理解AI資料中心與大型算力園區是國家競爭力基石，政策才能有效推進。

全球主要經濟體已在實踐「電力即算力，算力即國力」的戰略思維。台灣若再不警醒，將在這場國力比拚中落後。能源已不再只是能源，而是算力的前提；算力也不再只是科技，而是國家實力的象徵。誰能率先掌握這條關鍵路徑，誰就能主導未來世界。