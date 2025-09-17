聽新聞
聯合報黑白集／AIT何不推台美建交？

聯合報／ 黑白集

美國在台協會。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會ＡＩＴ日前悄悄透過網媒，以答記者問形式稱，中國刻意曲解二戰文件，但包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》，「這些文件從未決定台灣最終政治地位」。此一表態，立刻掀起「台灣地位未定論」爭議。

對此，「中華民國」派不埋單。台派、獨派則喜不自勝，稱美國主張台灣主權未決，不屬於中華人民共和國，也不屬於中華民國，「台灣人終於等到前途自決」。

ＡＩＴ說，北京論述企圖孤立台灣，限制他國與台灣交往的主權選擇。網民立刻反問：美國不受中國限制，那台美可以建交了嗎？

ＡＩＴ低調為台灣主權發聲，發文網媒還因寫出發言人名字而重發。說詞前所未見，但音量小到讓國家通訊社不察，直到次日才發稿。美國務院隨即為ＡＩＴ背書，但兩者訊息皆未刊官網；而是北京抗議後，才透過美國之音中文版刊發完整訊息。除重申原說法，還補充開羅宣言曾提到「台灣應歸還中華民國」，及「美國將繼續堅持一中政策」等，似有微調之意。

四個月前美中展開經貿談判，川普冒出「有利統一與和平」之說。這回，美中正為川習會緊鑼密鼓，「台灣地位未定論」同場加映。好巧不巧，川習準備對話前，美國又打台灣牌。

川普開心宣布本周五和習近平通電話。「台灣地位未定論」，不知有無續集。

社論 川普 中華民國 美國在台協會

