聯合報社論／美國右翼網紅之死，台灣應警惕政治極端化

美國保守派活動家、「美國轉折點」創辦人柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡。路透

美國極端保守派人士柯克遭槍殺，凸顯美國政治暴力之極端與氾濫。柯克以右翼新世代領袖力挺川普當選總統，成為「讓美國再次偉大」重要推手；他打破保守派同溫層巡迴校園與自由派學生辯論，形成風潮。暗殺他的嫌犯是一名大三學生，出身共和黨家庭，近年熱中政治，批評柯克「散播仇恨」。凶嫌與柯克沒有辯論，那顆刻著激進印記的子彈，成為這兩名年輕人僅有的對話。柯克之死，意味美國社會更大的分裂。

去年川普遇刺逃過死劫，美國政治暴力迅速升級。今年六月，明尼蘇達州民主黨分支所屬兩對州參、眾議員夫婦分遭槍擊，一對身亡，一對倖存。三個月後，共和黨網紅柯克也被槍殺。社會撕裂，政治極化，左右兩派都成為彼此狙殺的對象。路透社統計，從二○二一年國會山莊暴動至去年總統大選，全美至少發生三百起政治暴力事件。學者也指出，美國今年上半年發生約一五○件政治動機攻擊事件，年增約兩倍。政治極化與暴力正嚴重威脅美國民主。

柯克遇刺身亡，社群平台卻出現一些左派網民幸災樂禍，或暗示柯克咎由自取的言論；右派網民群表悲憤，誓言政治清算和報復。在柯克遭槍殺的猶他州，共和黨籍州長柯克斯期盼終結政治敵意，擁抱差異，進行對話，尋找出口。但川普卻拒絕呼籲團結，反而以報復為基調，痛責左派激進分子才是問題。

川普反對社群平台管制言論，但柯克之死，卻造成網路言論的全面監控行動。全美各州陸續傳出教師、消防員或官員，因對柯克之死叫好或歸咎其言論賈禍，遭到開除、停職或調查。國防部警告軍人不得發表「不當言論」，國務院則鼓勵舉報，並揚言對嘲諷柯克的外籍人士撤銷簽證。激烈對立與肅殺氛圍，正在美國社會蔓延。

川普無疑是民粹風潮的最大推手，美國和全世界都深受極右派崛起的衝擊。問題是，儘管川普爭議不斷、支持度大幅滑落，但沒人能制止他。英國《經濟學人》九月初曾以封面故事探討這個問題：「一人統治是個錯誤」是貫穿美國建國以來的政治理念，川普卻正在這樣做；共和黨對川普百般臣服，民主黨則已迷失方向；川普支持率不高，但民主黨更不受歡迎；川普對民主價值構成威脅，民主黨卻被視為極端分子。因此，川普雖不受歡迎，卻勢不可擋。

執政者恣意濫權，社會分裂，反對黨卻無力抗衡；這是美國的民主危機，也是台灣的寫照。即使我國會藍白過半，賴總統卻號召青鳥衝撞並推動大罷免，甚至以「不是表決多數贏就可以」改寫民主定義。民進黨黨團總召柯建銘以抹紅藍白作為發動大罷免的藉口；綠委沈伯洋塑造諜影幢幢氛圍和郭昱晴在街頭抓共諜，都在鼓勵民眾獵巫。網紅八烱仿效納粹群眾動員，將政敵類比為「猶太人」，煽動仇恨。青鳥女兒家暴榮民老爸，網紅四叉貓發表柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」的冷血評論，都讓倫理價值淪喪。包括TaiwanPlus英籍主管艾永青不堪政府默許極端側翼攻擊，家人也遭騷擾，憤而辭職離台。

由於槍支管制，台灣的政治暴力或許不如美國嚴重，但黨政領導人、民代、網紅及支持者所散發的社會仇恨，不斷推升暴戾之氣。所幸選民否決了大罷免，暫時化解民主崩毀危機。朝野政黨都必須走出迷霧，健康面對民主制衡，拿出能振奮人心的作為，民眾也要學習理性對話和多元包容，若無法阻止民選獨裁，仇恨政治與社會撕裂將銷噬台灣民主。