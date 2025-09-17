經濟日報社論／Fed降息決定 濃濃政治味

Fed 降息決定 濃濃政治味。路透

美國市場近日充滿期待，預估聯準會將在17日利率會議宣布降息，各種股價指數齊揚，道瓊指數更一度觸及破紀錄的46,000點，但是這次利率會議卻充滿了濃濃的政治味，也讓大家擔心聯準會將不再只依靠經濟數據做出決定，而是基於政治判斷。

美國總統川普希望大幅降息，最好「把利率降至1%左右」，讓明年年底期中選舉前，美國經濟能夠維持繁榮，他一直向聯準會施壓，甚至怒槓聯準會主席鮑爾，還暗示要予以解僱。

問題是，降息不是川普能決定的，而是聯準會的權責，之前聯準會一直擔心通膨壓不下去，所以遲遲不敢降息，利率維持4.25%-4.50%的水準，但17日的會議，是最接近降息的時機。

首先，利率會議的出席成員，除了12家地區儲備銀行的五名輪值代表之外，聯準會七席理事是當然成員，其中川普任命的白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran），剛在15日晚獲美國參議院以一票之差表決通過，讓支持川普政策的理事增加到三名。

米倫的政治爭議，在於他表明不會辭去現職，而是以留職停薪方式同時擔任聯準會理事，創下自1935年以來首例，這讓外界擔心川普的手將伸進聯準會，一位經濟學者稱，這種安排等同於司法部長暫時請假去最高法院當大法官，「這是川普控制貨幣政策的整體戰略一部分」。

而在另外一邊，由民主黨任命的現任理事庫克，近日被川普以申報貸款不實為由解職，經庫克提出訴訟，贏得勝訴，川普政府雖提起禁制令，但上訴法院判決，庫克仍有資格以聯準會理事身分出席會議，這讓鮑爾這派略占優勢。

有鑑於最新發布的數據，一般認為，這次聯準會大概只會以些許微弱多數差距的方式通過降息1碼的決定。

美國每月公布的非農就業人口統計，是一個很重要的經濟指標，從其中可以看出就業人口是否增加、失業率是否升高，這反映出目前經濟政策是否奏效，以及聯準會是否要降息，來刺激經濟景氣。

對川普來說，非農就業人口統計則直接有兩個效應，其一是，他目前的關稅與促進外國投資等政策，究竟有沒有效？其二則反映經濟是否蕭條，而聯準會必須降息因應？

勞工統計局是美國勞工部底下的獨立機構，發布每月非農就業報告，8月1日公布的7月非農就業人數僅新增73,000人，低於經濟學家預估值100,000人。值得注意的是，5月與6月還大幅下修，顯示就業情況迅速惡化。

這等於打臉政績，讓川普大怒，認為勞工統計局局長Erika L. McEntarfer，是由拜登政府任命的，專門醜化川普政府的施政，指責他在總統大選前假造就業數字，想藉此幫賀錦麗助選，8月1日川普突然把他開除了，隨即在12日任命了保守派智庫「美國傳統基金會」的首席經濟學家安東尼為新任局長。

新局長過去長期批評勞工統計局蒐集就業數據的方式，並表示，未來必須找到「更好」的蒐集、處理及發布數據的方式，才能重建近年來失去的公信力。商務部長盧特尼克表示，他相信數字會更準確，「因為你把那些只是想要反對總統的人剔除出去」，一個「站在川普這邊」的機構，只會公布正確的資料。

9月5日發布的就業報告，並非特別漂亮。8月新增非農就業2.2萬人，遠低於市場預期的7.5萬人，失業率達到4.3%，創2021年10月以來新高，而同時發布的5月、6月新增就業人數也都下修，顯示美國就業市場進一步放緩。

新局長所謂「更好」的方式，意指為何，沒有人知道，發布出來的數據，似乎與過去差別也不太大，可是數字卻讓川普總統滿意，因為新的數據顯示，美國經濟有下行的趨勢，讓聯準會不得不考慮降息，只是幅度大小仍在斟酌。

對川普來說，數字不重要，要看如何詮釋，人適不適任，也不重要，要看是否對他效忠，從他的角度來看，聯準會的獨立性，是非常礙事的，這也是全世界所憂心之處。