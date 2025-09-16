聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／消失的黨內民主

聯合報／ 聯合報黑白集

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

明年縣市長選舉提名，民進黨只有「執政任滿縣市」將辦理初選，即只有嘉義縣、高雄市和台南市三個縣市。其餘縣市，都是透過協調，由黨中央徵召。「黨內初選」形同被黨主席賴清德沒收。

這並非民進黨首度「沒收黨內初選」，前兩次縣市長選舉，民進黨也都是「徵召為主，初選為輔」。二○二二年甚至規定，六都候選人一律由「黨中央徵召」，不辦初選。諷刺的是，那兩次九合一選戰，民進黨都以大敗收場。

與過去不同的是，明年縣市長選舉提名，賴清德的公正性深受懷疑。台南、高雄雖仍辦初選，但賴清德在台南偏袒林俊憲、打壓陳亭妃；在高雄則以司法搞臭林岱樺。沒初選的縣市，提名由黨中央乾綱獨斷；有初選的縣市，則是賴清德說了算。

「沒收初選」是為勝選，還是為大權獨攬，綠營早已議論紛紛。民進黨台北市黨部前主委吳怡農即認為，這將「否決公平公開競爭、阻礙政黨未來發展」。但言者諄諄，聽者藐藐，吳怡農無法改變民進黨決策，反為自己惹來一身腥。

民進黨曾是最早倡議「黨內民主」的政黨，在國民黨還是「黨主席說了算」時，民進黨已採黨內初選。曾幾何時，民進黨卻以勝選為藉口、攬權為目的，讓黨內民主消失。賴清德高呼「信賴」，但在黨內，其實是要候選人都「姓賴」吧。

社論 民進黨

延伸閱讀

環球網：鼓譟「台灣地位未定」極度荒唐且危險

【重磅快評】怪張善政、蔣萬安未修財劃法？陳其邁的問題大了

財劃法爭議 黃國昌嗆賴總統「態度嘴臉回復到726以前」

與台中基層挑燈夜戰座談 賴清德指示：打詐、調整青年政策讓人民有感

相關新聞

聯合報社論／說不完的農田破毀，誰摀住了政府的眼睛？

高雄市長陳其邁最近得到了「震怒王」的封號。原因是，其轄內環境破壞、工安意外不斷，市府治理失當頻遭質疑，迫使他震怒連連，一...

聯合報黑白集／消失的黨內民主

明年縣市長選舉提名，民進黨只有「執政任滿縣市」將辦理初選，即只有嘉義縣、高雄市和台南市三個縣市。其餘縣市，都是透過協調，...

經濟日報社論／杜絕廣告詐騙 維護金融秩序

網路社交平台（Meta、Google、LINE）廣告詐騙氾濫，已從個人財產損失擴散至金融秩序動搖，網路廣告平台責無旁貸，...

聯合報社論／當權力巨獸阻撓江祖平尋求正義

藝人江祖平自爆遭三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵案，江祖平已前往士林地檢署製作筆錄，並提出告訴。士林地檢署調...

聯合報黑白集／毒藥變德政？

大罷免大失敗，賴政府跟著大轉彎。行政院會上周通過韌性特別預算案，最快十月下旬普發現金一萬元，不僅財金部門拍手叫好，府院也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。