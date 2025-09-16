聯合報黑白集／消失的黨內民主

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

明年縣市長選舉提名，民進黨只有「執政任滿縣市」將辦理初選，即只有嘉義縣、高雄市和台南市三個縣市。其餘縣市，都是透過協調，由黨中央徵召。「黨內初選」形同被黨主席賴清德沒收。

這並非民進黨首度「沒收黨內初選」，前兩次縣市長選舉，民進黨也都是「徵召為主，初選為輔」。二○二二年甚至規定，六都候選人一律由「黨中央徵召」，不辦初選。諷刺的是，那兩次九合一選戰，民進黨都以大敗收場。

與過去不同的是，明年縣市長選舉提名，賴清德的公正性深受懷疑。台南、高雄雖仍辦初選，但賴清德在台南偏袒林俊憲、打壓陳亭妃；在高雄則以司法搞臭林岱樺。沒初選的縣市，提名由黨中央乾綱獨斷；有初選的縣市，則是賴清德說了算。

「沒收初選」是為勝選，還是為大權獨攬，綠營早已議論紛紛。民進黨台北市黨部前主委吳怡農即認為，這將「否決公平公開競爭、阻礙政黨未來發展」。但言者諄諄，聽者藐藐，吳怡農無法改變民進黨決策，反為自己惹來一身腥。

民進黨曾是最早倡議「黨內民主」的政黨，在國民黨還是「黨主席說了算」時，民進黨已採黨內初選。曾幾何時，民進黨卻以勝選為藉口、攬權為目的，讓黨內民主消失。賴清德高呼「信賴」，但在黨內，其實是要候選人都「姓賴」吧。